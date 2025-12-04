郵差申訴職場霸凌 卻PO網稱長官流氓、性騷擾反挨告

新莊郵局莊姓郵務士在臉書、LINE社團發文誹謗長官，遭新北檢起訴。呂健豪攝

新北市新莊郵局1名莊姓郵務士，今年4月向勞動部提出職場霸凌後，中華郵政公司依法派遣三重責任中心陳姓女副理及李姓專員前往訪談莊男，不料事後莊男在臉書社團、LINE社群發文批評李男流氓、指控陳女打人及性騷擾，2人聯手職場霸凌，並公開李男個資，2人知情後報案提告，新北檢偵結後起訴莊男。

據了解，莊男於新莊郵局擔任郵務士，他在4月15日向勞動部提出職場霸凌陳情，隔日下午2點，中華郵政公司依法派遣陳女、李男前往新莊郵局4樓辦公室訪談莊男，進行職場霸凌內部調查。

不料當天訪談結束後，莊男當天在「郵局郵政全民公開講」臉書社團PO文，內文除提到自己於訪談時陳述遭股長恐嚇威脅、辱罵等情，陳女卻稱「你可以離開新莊郵局啊！」李男也幫腔，叫陳女不用理會他，認為遭2人臉手霸凌，更指控陳女直接在警察面前動手打人，還不斷碰觸其身體，遭持續性騷擾，控訴自己是被霸凌者，反遭2人施壓、暴力相向。

隔日上午8點多，莊男又於「三重工會」LINE群組發文，並標記陳女、李男及另名黃姓同事，質問為何前一天遭陳女動手打人、肢體性騷擾不加以制止，李男還與陳女聯手對其職場霸凌，事後更利用職權上的優勢逼迫自己配合內部調查、遭不斷反覆持續攻擊、霸凌、騷擾。

陳、李2人知情後，向警方報案提告，警方約談莊男到案時，他否認犯行，辯稱在臉書的貼文及LINE群組中所言皆為事實，案經移送新北地檢署後，檢方根據臉書、LINE群組發文及對話截圖，認莊男有誹謗陳女、李男之言論及散布組以識別李男個人資料之事實，涉違反《刑法》加重誹謗、《個資法》非公務機關違法利用個人資料致生損害他人罪嫌，對其提起公訴。



