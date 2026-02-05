郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

俄亥俄州一名郵差在暴雪的天氣後上班時遇到各種艱難和危及生命的狀況，他將厚重積雪及他和同事在雪中工作的情況拍下並上傳網路，沒想到卻被威脅可能丟掉工作還被停職，照片登上媒體版面後又被告知可以回去上班，讓他既不滿又畏懼。專家表示，在社群媒體批評雇主的確受到法律保護，但這並非萬無一失，若貼文違反公司的社群媒體政策仍可能導致問題發生。

Moneywise報導，45歲的湯普森（Jason Thompson）是俄亥俄州巴特勒縣（Butler County）費爾菲爾德（Fairfield）的郵局員工，1月24及25日全縣降下超過13英寸的雪，1月26日周一他和同事上班時，發現辦公室大門深鎖，主管也未指示是否有郵件需投遞，他們只能改去挖出在雪堆中的郵務車。

廣告 廣告

湯普森說，他和同事把郵務車上的積雪掃下後，在地上堆成3英尺高的雪堆，郵務車仍動彈不得，這次的清雪過程讓他想到在郵局工作的26年中的各種不滿，從被狗追咬到不安全的郵務車，還有其他各種郵差會遇到的安全問題。

湯普森說，他們這些年經歷很多事，但工作環境缺乏溝通，每次只要提起某個議題或想讓上層注意到某議題，甚至是想做出改變就會遭到反對，也沒有人採取行動，讓人感到絕望、沮喪和精疲力竭。

一位年長的女同事成為湯普森採取行動的最後一根稻草，他看到該位同事邊大口喘氣邊拿著鏟子要從雪中脫困，他哽咽回憶當時自己很擔心同事會受傷甚至心臟病發，他說那一刻起他決定要做出改變，有人必須發出求救信號和絕望的請求，而那個人就是他。

湯普森當時站在雪堆中，拿起手機將現場情況拍下照片和短影片並上傳他的私人臉書帳號，同時表達他對現狀的不滿，包括美國郵政對暴雪預告的準備不足、他們被告知如果要回家必須用自己的假請假，即使那天根本沒有信要送，他也表達他對更好的計畫、以安全為第一考量的決策、問責制和改變的渴望。

▲ 影片來源：Facebook＠Jason Thompson（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

湯普森說，事情很快變得很糟糕，貼文發布後一名主管打給湯普森的同事，告知湯普森若不撤文就可能被炒魷魚，湯普森不解對方為什麼不直接打給他，他上網更新貼文，說自己的工作岌岌可危，他說這就是他要表達的，也就是他們沒有發言權。

湯普森的貼文在網路上引發迴響，最終累積超過四千次分享。那天稍晚的時候，湯普森接到一通公司來電，通知他被停職停薪，後來他的貼文登上晚間新聞，他又收到一封文意含糊的訊息，通知他「明天回來上班」，但湯普森拒絕了。

湯普森說，他覺得壓力很大又很焦慮緊張，不知道回去上班會是什麼情況，因此他請病假，並說他的工會正和他的區經理討論此事。

Moneywise向郵政署詢問湯普森的貼文但未獲回應，不過郵政署在回覆當地電視台的聲明中表示，他們將員工安全視為最重要的事，郵政署也持續監測天氣情況並強化安全指引，確保員工能夠盡可能安全地投遞郵件。

湯普森說，他不後悔上傳照片和撰寫貼文，他對來自全國各地的回應感到感動，還有其他郵局的郵差感謝他說出他們工作的安全議題，他很樂意和任何層級的民意代表合作，一起造成正向改變，也歡迎任何個人或組織貢獻時間和技能，為改善這個情況貢獻力量。

在法律上來說，依據具體情況，的確有保護員工可以在社群媒體上批評雇主的法律，憲法第一修正案賦予的言論自由通常有效，但並非絕對不會被解雇的保障，特別是對於公務員如郵局員工。

舉例來說，那些職場吹哨者，包括在社群媒體舉發危險工作環境的員工，有法律保護他們不會被解雇，但若在網路上對公司造謠，即便偽裝成舉報不公，也屬於可被解雇的違規行為，同樣的若在網路發言違反公司的社群媒體政策也可能發生問題，因為你在入職時就形同認同公司的政策了。

全國郵差協會（National Association of Letter Carriers）是代表郵差的工會，其中2023年的一項規定指出，員工不應在上班時間在社群媒體貼文，規定並援引行政工作指南（Administrative Support Manual）對郵政員工的規定，指員工不得對其他人或公司進行言語攻擊，包括同事、承包商、顧客、供應商和競爭對手。

俄亥俄州拉拉克法律事務所創辦人拉拉克（Chris Lalak）說，俄亥俄州是自由僱傭州，這代表員工可以隨時因任何原因被解雇，包括在社群媒體的行為，但如果員工關於特定工作條件的貼文說的是事實，國家勞動關係法（National Labor Relations Act）會保護他免於被解雇，無論雇主是否對員工使用社群有所限制。

湯普森說，他的貼文僅代表他個人而非郵政署，他沒有惡意攻擊郵政署，他說的也是事實，他的主管很棒，同事也很棒，他的辦公室有一個很棒的團隊，只是大家沒有方向，他想表達的就是「我們需要幫助」。

更多世界日報報導

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人