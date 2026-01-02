郵差送信被路樹壓死求國賠 交通部殺價竟稱：雨天出勤有過失

彰化一名48歲孫姓郵差2024年4月執勤時，突然遭倒塌的黃花風鈴木壓中身亡，留下80多歲高齡母親。孫母向路樹管理機關交通部公路局中區養護工程分局提起國賠訴訟，求償321萬餘元，但公路局辯稱路樹有定期維護，更指孫男「雨天出勤也有過失」應減輕賠償，不過台中地院一審判決公路局仍須賠償146萬餘元。

郵差。（示意圖／資料照）

根據檢警調查，2024年4月26日上午11時許，孫姓郵差騎乘郵務車行經彰化縣芬園鄉彰南路一段時，路旁一棵黃花風鈴木突然連根倒塌，當場重壓孫男，導致他頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治。突如其來的意外讓孫男80多歲的母親陷入巨大悲痛。

孫母在律師協助下提起國家賠償訴訟，求償321萬6460元，其中包括46萬餘元喪葬費、未來扶養費用75萬3652元，以及高齡喪子的精神慰撫金200萬元。

公路局主張路樹有定期維護，並稱郵差雨天出勤也有過失，應減輕賠償。（示意圖／中天新聞）

公路局中區養護工程分局主張，路樹均有定期維護，倒塌可能是因當日下雨、風力或地震等不可抗力因素所致。公路局更稱「孫員於雨天出勤也有過失」，應減輕賠償金額。

法官勘驗事發影像後發現，當時雖有風雨，但風速8.0至10.7公尺/秒僅屬「清風」等級，只會讓小樹搖擺，根本無法讓健康樹木連根斷裂。法官認為，樹木會倒塌的根本原因在於「根基已未穩固定著於土地」，屬於管理維護的範疇。

針對公路局指稱「孫員雨天出勤也有過失」的說法，法官認為，騎車送信是執行郵差職責，風雨無阻本是工作常態，不能將天候因素歸咎於受害者。法官指出，公路局未能證明孫男本人有任何過失，相關抗辯不予採信，判決公路局須賠償146萬2808元，可上訴。

