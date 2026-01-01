郵差送信遭路樹砸不治！國賠判146萬家屬不滿：一個人難道只值這樣

彰化芬園先前一名孫姓郵差冒雨送信，卻遭路樹砸中不治身亡，家屬提出國賠求償321萬元，公路局卻稱「孫姓郵差雨天出勤也有過失」，引發譁然。台中地院審理後，認定公路機關管理有欠缺，判應國賠146萬餘元，但這結果讓死者母親無法接受。

孫男冒雨送信，卻遭路樹壓死。圖／民眾提供

孫男軍中退伍後就考取郵差，任職25年，工作相當認真、為人熱心，沒想到卻在送信途中被路樹壓死，家屬認為樹木維護管理有重大疏失，提出國賠，公路局則稱孫姓郵差「雨天出勤也有過失」。意外經過快兩年了，台中地院審理後，認定公路機關管理有欠缺，判應國賠146萬多元，僅原本求償金額的一半。

對此，孫姓郵差80歲的母親直言「一個人難道只值這樣，很難過啦」。家屬質疑，事發前樹木維護與風險管理明顯有重大疏失，原本求償321萬元，卻僅判賠146萬多元，落差過大，未來將再討論是否提起上訴。

死者母親相當無法接受判決結果。圖／台視新聞（資料畫面）

