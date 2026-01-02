郵差遭路樹壓死 法院認有管理疏失判國賠146萬元

（中央社記者吳哲豪、趙麗妍台中2日電）彰化芬園郵局孫姓郵差113年執勤時遭倒塌路樹壓死。公路局中區養護工程分局認為，樹木定期維護，孫男在雨天出勤也有過失。法院認定有管理疏失，判國賠新台幣146萬元。

孫母今天接受媒體電訪時說，她的兒子身為郵差盡忠職守，死得太冤枉，這段日子以來，對她來說很難熬，只要想到兒子就會哭，只能燒香拜佛祈福，並希望他在天之靈保佑全家人，另外也會和家人討論是否再上訴。

台中地方法院判決書指出，孫姓郵差在民國113年執勤時遭黃花風鈴木倒塌壓倒至死。孫母因年邁痛失長子，要求國賠新台幣321萬餘元。

主管機關中區養護工程分局認為，樹木都有定期維護管理，且樹木倒塌是因地震、降雨、風力等因素，屬於不可抗力。孫母領有喪葬補助費，應予以扣除，並爭執扶養費的計算標準以慰撫金的金額，孫男在雨天出勤也有過失等。

台中地院認為，事故發生當時下雨有風，孫男騎車都還能筆直經過，當天最大風速屬於蒲福風級5級，有葉的小樹開始搖擺，風速不至於造成樹木連根折斷，樹倒原因應是根基已未穩固定，並非不可抗力所致，中區養護工程分局不能主張免責。

台中地院提到，國家賠償及喪葬補助的請求權是並存，兩者間無重複領取而有相互折抵的問題，孫男騎郵務車寄送郵件是他的職責，不因下雨有異，並無過失。審酌孫母喪子精神痛苦，中區養護工程分局為政府機關，有照顧人民責任，卻因公共設施管理欠缺導致死亡，判國賠146萬餘元。可上訴。（編輯：林恕暉）1150102