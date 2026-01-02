郵差遭路樹砸死國賠146萬 8旬老母淚崩：一條人命只值100多萬？

郵差示意圖，非新聞當事人。資料照片



彰化芬園49歲孫姓郵差2024年間執勤中被路樹砸中，不幸喪命，家屬提國賠求償321萬元，但日前一審判決賠償146萬2808元，孫男80歲老母難以接受，後續將討論是否提上訴。

2024年4月26日，孫男在雨中騎車送信，途經彰化芬園屬中區養護工程分局轄管路段，竟被黃花風鈴木倒塌砸中，當場連人帶車倒在路中央，重傷昏迷，送醫急救仍不治。

據悉，孫男服務於彰化芬園鄉社口郵局，退伍後就當郵差當了25年，並未娶妻，平常性格熱心，對母親十分孝順，當地居民都對他印象很好，事故身亡令親友非常不捨。孫男80歲老母痛失愛子，提起國家賠償，主張46萬2808元喪葬費、75萬3652元扶養費及200萬元求非財產上損害。

在法院審理過程中，中區養護工程分局抗辯指出，現場樹木都有定期維護，樹木倒塌與地震、降雨、風力等自然因素有關，屬於不可抗力。台中地方法院在實地勘驗事故現場畫面後發現，事發當天最大風速只有5級，不足以造成樹木連根折斷，研判倒樹原因應是根基未穩，並非不可抗力，因此判定需要賠償。

法官認為，孫男死於事故，讓他的母親及家人頓失生活及情感重要依賴之人，精神上自當受有相當大損害，審酌身分、地位及經濟狀況，宣判中區養護工程分局應賠償死者家屬146萬2808元，可上訴。

但孫男母親對於判決結果難以接受，根據《自由時報》報導，老母受訪淚崩表示，「太少了！」且公路局竟然說「孫雨天出勤也有過失」，兒子從事郵差這麼多年盡忠職守，吃人頭路，難道雨天就不用上班嗎？

她心碎表示，這段日子以來很難熬，只要想到兒子就會哭，「一條人命只值100多萬而已嗎？」她也提到，另外一個被樹壓死的案例賠償500多萬，而現在她這麼大年紀失去了兒子，也沒有人能賺錢給她了，家屬將討論是否提上訴。

