郵差雨天出勤意外致死自己有責？ 洪孟楷：交通部坐辦公室做冷血決策

記者周志豪／台北報導

彰化孫姓郵差去年4月執勤時，遭倒塌黃花風鈴木壓中身亡，家屬依《國家賠償法》求償，公路局竟辯稱孫「雨天出勤也有過失」，要求減輕賠償。國民黨立委洪孟楷下午質疑，盡忠職守，何錯之有？交通部坐辦公室做冷血決策。

洪孟楷表示，若按照公路局推卸責任邏輯，未來只要下雨，公務人員都不必上班，警察不用巡邏、消防不必救災，因為出事是要第一線自行承擔？呼籲交通部該撤回上訴，向家屬道歉，儘速完成國賠，給基層郵務士尊重及交代。

洪孟楷指出，基層公務員是中華民國最重要基石，是國家穩定的關鍵；而台灣郵政之所以以高效率、使命必達聞名，正是無數郵務士在風雨中堅守崗位結果，如今這樣的奉獻不但未被肯定，反被倒打一耙，讓人心寒，重創士氣。

洪孟楷認為，交通部主張天災不可抗力，尚屬法律討論範圍；但把責任推給殉職的郵務士，等同在受害家屬的傷口上再補一刀，冷血至極。

