郵心相連 傳愛永續！新竹郵局關懷仁愛社福基金會獨居長者

《圖說》新竹郵局8日攜手新竹市仁愛社會福利基金會辦理關懷、慰問獨居長者公益活動。（圖／新竹郵局提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】歲末寒冬農曆春節將屆，新竹郵局今（8）日攜手新竹市仁愛社會福利基金會辦理關懷、慰問獨居長者公益活動，由新竹郵局局長吳進益帶領同仁拜訪基金會捐贈生活物資一批，並與長者閒話家常表達關懷之意，希望獨居長者們能歡度幸福溫馨的春節假期。

仁愛社會福利基金會特別贈狀感謝新竹郵局所發起的公益活動，對地方社福單位有號召意義，除了捐贈物資部分，面對人力短缺，基金會也希望有更多志工可以參與關懷和陪伴長者。

新竹郵局局長吳進益表示，希望以「郵心相連 傳愛永續」為主題持續與地方機關、社福團體配合，偕同關懷弱勢族群，及溫暖守護獨居長者，讓新竹郵局成為大家的好厝邊。

《圖說》新竹郵局局長吳進益（右）代表捐贈生活物資予仁愛社福基金會。（圖／新竹郵局提供）