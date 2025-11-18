郵政協會結合花蓮郵局送愛吉安

寒流來襲氣溫驟降，聖誕關懷獨居老人的溫馨大禮包，郵政專車提前限時專送吉安鄉！

台灣郵政協會與花蓮郵局，專為吉安鄉一五二位弱勢家戶獨居長者準備的綜合物資，包括衛生紙、燕麥片、芝麻粉、營養餅乾等豐富用品，由簡佳旺局長親率隊，藉助郵務專車送達吉安鄉公所，再添今年寒冬關懷行動力。鄉長游淑貞代表受贈並致贈感謝狀，感謝郵政體系長年協力公務信函及公務文書專業送達之外，今日再以獨老關懷照護的社會能量，用實質行動作為照顧弱勢長輩。

游淑貞鄉長細數起歷年吉安鄉公所與中華郵政攜手「郵遞幸福」，由郵務士將關懷物資「限時專送送到家戶」，長輩們接過物資的那份驚喜至今仍深刻感動。今年郵政協會再次偕滿滿的關懷物資挹注吉安鄉獨居長者，展現了「是郵差、也是家人」般貼心溫暖的力量，現場充滿著溫馨氛圍，讓吉安鄉的公益氣息再度延續升溫。

簡佳旺局長表示，關懷獨居長者是中華郵政社會公益的核心工作。多年來，花蓮郵局致力將全縣長者納入郵政關懷網絡。外勤同仁在各社區巷弄送信時，都會主動留意長輩狀況、協助通報異常。中華郵政推動獨老關懷已超過20年，每逢重陽時節皆會加強慰問與物資配送，全年度服務超過三至五千戶，郵務士已成為守護社區安全與長者健康的重要力量，而吉安鄉公所長期關心獨居長者到位，屢受各界肯定、深受長者信賴，今日郵政服務再度攜手公所將關懷專人送達。

鄉長游淑貞表示，吉安邁入高齡化社會，如何讓銀髮長輩「樂活安養」是大家共力的責任。除了鄉公所社會課用心投入，更感謝各社區志工在健康站推動延緩老化課程、巡守隊持續走訪獨老、宮廟與社團長期挹注多元救助物資，共同編織出面面細緻而堅實的守護網。未來吉安鄉公所將永續與更多公益團體攜手，讓每一份愛心都能善盡到位，陪伴長者安心生活、適性養老，打造幸福共榮、永續樂齡的宜居鄉城。