郵政博物館高雄館動漫郵票 啟動你的回憶殺
中華郵政公司於114年11月8日至115年6月14日，在郵政博物館高雄館舉辦「漫步郵趣－動漫郵票特展」，邀請民眾一起進入郵票與動漫交織的奇妙世界，感受動漫的趣味與魅力。
本次特展將展出國內外精彩的動漫與漫畫主題郵票，包括近年來紅遍全球的《鬼滅之刃》、人氣爆棚的《寶可夢》、勾起無數人童年回憶的《玩具總動員》，以及夢幻的《迪士尼米奇與公主系列》等，多款膾炙人口的主題郵票都將華麗登場。另展場將特別陳列中華郵政公司歷年發行的珍藏郵票商品，如充滿童趣的《SANRI○ CHARACTERS郵麗嘉年華》、可愛破表的《SN○○PY郵你真好》，以及溫馨療癒的《咖波悠郵好日子》等，為本次特展增添更多亮點。
中華郵政公司表示，方寸郵票承載著滿滿的趣味與童年回憶，透過本次主題特展，除了孩子與青少年可以輕鬆遊賞外，大人們也能藉此重溫美好的兒時歲月，期望本次的動漫主題郵票特展，吸引熱愛動漫與漫畫同好，走進充滿樂趣的動漫郵票世界，感受集郵的獨特魅力。相關展覽詳情可至中華郵政全球資訊網（https://www.post.gov.tw）及郵政博物館官網（https://museum.post.gov.tw）查詢。
