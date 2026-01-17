郵政博物館「信福傳情」特展 重溫書寫樂趣

記者李佩玲／臺北報導

信箱和郵筒不分日夜、無論晴雨，堅守崗位接收各方郵件，是忠實的信件守護者，更是綠衣天使的最佳拍檔；為介紹各國的信箱和郵筒，中華郵政公司昨日起至7月5日，在郵政博物館臺北館推出「信福傳情─信箱郵筒郵票特展」，現場除有郵政博物館典藏的信箱郵筒及寫信傳情郵票外，還搭配郵票展出國內、外經典郵筒模型，有興趣的民眾千萬別錯過。

中華郵政指出，「信福傳情─信箱郵筒郵票特展」內容包括「咱的信箱郵筒」、「特色萌郵筒」、「郵政×聯名＝可愛爆擊」、「異國郵筒風情」、「郵遞幸福」、「書信小古事」、「手寫傳i意」等單元，以及「意郵未盡～寫張明信片」活動，透過展出傳遞人們與書信之間的溫暖故事，並讓參觀民眾重溫寫信之趣、收信之樂，一同感受手寫有溫度、寄信有溫情的幸福與美好。

展覽期間，凡到場參觀並於展場打卡或拍照上傳至臉書、IG或Google Map，經導覽人員確認，即贈送新年明信片（114年版）1張，分6梯次限量贈送。相關訊息可至中華郵政全球資訊網或郵政博物館網站查詢。

信福傳情─信箱郵筒郵票特展即日起在郵政博物館臺北館登場。（中華郵政提供）