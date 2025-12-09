郵政博物館「馬年」郵票特展 多元呈現「馬的不思議」

馬年到來，中華郵政公司即日起在郵政博物館推出「馬的不思議-生肖郵票特展」

迎接丙午馬年到來，中華郵政公司即日起在郵政博物館6樓特展室，推出「馬的不思議-生肖郵票特展」，展覽跳脫傳統框架，以情境主題呈現馬年及與「馬」主題相關的郵票，讓民眾提升對馬的認識，欣賞古今中外、真實又充滿想像的馬兒多元形象。

出席展覽開幕式的中華郵政公司董事長王國材表示，中華郵政公司自民國57年起發行新年郵票，以新歲值年的生肖為主題，每十二年一輪，俗稱「生肖郵票」，多年來深受許多郵迷朋友的期待與收藏。「馬」在十二生肖裡面象徵速度、力量和忠誠，是古代在平時交通或戰爭時的重要輸運工具，延伸出「馬到成功」、「一馬當先」的正面意涵。明年是中華郵政公司130歲生日，也是郵政博物館設立60週年，恰逢馬年，更具意義。

郵政博物館館長連千惠表示，「馬的不思議-生肖郵票特展」由館方同仁齊力策劃，顛覆過去大家認為郵票展是一張張郵票展示在牆上，本次展覽結合生態知識、神話、藝術跟休閒等多元面向來呈現，像是馬在戰爭時跟著人類出生入死，是否有給予好好的照料，當牠們超時工作時，是否也給加班費等活潑且有趣的主題。另外，展場也打造「馬兒快快跑」互動體驗區，讓大家透過賽馬遊戲體驗駕馭馬的樂趣。

郵政博物館表示，「馬的不思議-生肖郵票特展」即日起展出至明(115)年4月12日止，活動詳情可上中華郵政全球資訊網或郵政博物館網站查詢。