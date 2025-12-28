郵政商城 近半買家是員工

2023年台中郵局結合布袋戲推出獨家限定款禮盒，透過「「i郵購」平台銷售，為偏鄉募款。（本報資料照片）

中華郵政公司網購、開店平台「i郵購」販售多元商品，協助台灣微型業者行銷，但近年銷售客戶，約有5成來自該公司員工，外部客戶源未擴大拓展；面對物流市場競爭，也布建24小時「i郵箱」服務，豈料經歷8年多，使用率仍低於6成。

中華郵政民國99年開辦「郵政商城」網路開店服務平台，109年改名i郵購，定位為輔導小農、小商等微型業者公益服務。觀察客戶別銷售金額，111與112年銷售給內部員工為主，雖去年至今年漸改善，內部消費占比仍達47％，金額約1.6億元，外部客源未拓展。

廣告 廣告

中華郵政說明，i郵購近年開闢關懷農產行銷、農糧署推薦區及台灣特色伴手禮等專區，協助推廣優質農特產品及地方伴手禮，成立初期，因內部同仁較熟悉操作、不定期團購，故消費占比以內部為主，但近年外部占比已由111年32％升至53％，將結合郵政業務及行銷資源，導流外部及不同年齡族群認識i郵購。

中華郵政105年起在郵局、車站、學校及社區建置24小時服務的i郵箱，至今年7月建2408座、建置經費6.6億，但檢視使用率，自106年48％降至109年最低36％，經過8年多，使用率仍未及6成。中華郵政回應，使用率不佳據點，4年已轉移428處。