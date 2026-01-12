郵政壽險推弱勢保戶優惠利率 金馬迎春紅包袋開賣

記者盧慶穗／臺北報導

中華郵政公司為擴大協助經濟弱勢之郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦期間自即日起至3月31日，優惠期間3年。

該方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之有效契約保單，申請人如屬身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，得檢附相關證明文件（如身心障礙者手冊、中低收入戶、縣市政府審核通過、資遣、無薪假、薪資差異等證明或佐證資料），並持前述保單向中華郵政公司提出申請保單借款，同一要保人最高累計新增借款金額為新臺幣10萬元（申請人如曾辦理紓困借款者，需先全部清償申請人前一年度或之前已辦理之借款餘額），優惠期間為3年，年利率2.165%。

優惠期間屆滿未償還之借款，將自動回復適用原保單之借款利率。中華郵政公司提供24小時客服專線（0800-700-365），有需要之民眾可善加利用。

另外，中華郵政公司於115年1月5日推出「金馬迎春紅包袋」，每組3入（1金2紅），售價新臺幣15元。此次推出之紅包袋分別以駿馬回眸及金馬奔騰設計紅、金2款圖案，並搭配文字「丙午英姿 GALLANTRY」及「奔騰向前 MOMENTUM」，期許丙午新年意氣風發、自強不息。歡迎民眾洽全國各地郵局購買，或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。

中華郵政公司推出「金馬迎春紅包袋」，歡迎民眾訂購。（業者提供）