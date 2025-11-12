郵政壽險90週年，舉辦「郵政壽險歡慶90週年好禮大放送」活動，歡迎民眾踴躍參與！
【記者羅伯特／綜合報導】中華郵政公司為感謝民眾長期支持與愛護並鼓勵民眾規劃保險保障，特別自114年10月30日起至12月5日止舉辦「郵政壽險歡慶90週年好禮大放送」活動，活動內容包括「LINE留言抽好禮」及「投保抽好禮」雙重回饋，邀請民眾共襄盛舉，歡慶郵政壽險90週年。
「LINE留言抽好禮」活動分為兩階段舉行，第一階段「郵保金滿溢」自114年10月30日起至11月21日止，於中華郵政LINE官方帳號輸入關鍵字「郵保金滿溢」，即可參與線上即時刮刮樂；第二階段「郵政壽險歡慶90」自114年11月22日起至12月5日止，輸入關鍵字「郵政壽險生日快樂」，即可參加線上拉霸抽獎活動，有機會獲得「i郵購紅利點數100點」及獨一無二的「郵政壽險鑰匙圈」。
此外，凡於114年10月30日至11月30日，投保任一郵政壽險主約商品，經受理並完成核保，且於抽獎日止仍為有效契約者，單件契約年繳保險費達新臺幣(以下同)1萬元（含）即可獲得1次「投保抽好禮」抽獎機會，每增加2萬元可再多1次機會；若投保「郵政簡易人壽安心小額終身壽險」或「郵政簡易人壽金滿溢保險」，還可再額外獲得1次抽獎機會，投保金額越高，中獎機會越多！本次獎項豐富實用，包括家樂福1萬5,000元、1萬元、5,000元電子商品卡及便利商店1,000元、500元電子商品卡等多項大獎。
中華郵政公司表示，郵政壽險自成立以來，始終秉持「誠信經營、穩健服務」的精神，陪伴民眾守護家庭、安心生活。於90週年重要里程碑，特別以雙重好禮活動回饋保戶。歡迎民眾踴躍參與「郵政壽險歡慶90週年好禮大放送」。詳細活動辦法請上中華郵政全球資訊網（https://reurl.cc/GGdD0W）查詢。
