郵政VISA金融卡正式支援Apple Pay 簡單幾步驟就能加卡
台北市 / 林彥廷 綜合報導
中華郵政今（9）日表示，自即日起正式支援 Apple Pay 。民眾可以在常用的 Apple 裝置，透過 Apple Pay 使用郵政VISA金融卡，店內、線上，或是 app 內都能支付。
中華郵政表示，Apple Pay 內建於 iPhone 、 Apple Watch 、 Mac 、 iPad 與 Apple Vision Pro 。簡單幾步完成設定後，就能在各個 Apple 裝置上使用郵政VISA金融卡，無論是線上、app 內或是店內購物，都能輕鬆支付。
中華郵政提到，Apple Pay 採用 Apple 裝置內建的隱私權與安全性功能，每次付款都需要透過 Face ID 、 Touch ID 、 Optic ID 或密碼進行驗證，因此只有自己才能授權使用郵政VISA金融卡付款。
中華郵政指出，民眾的卡號，絕不會被洩露或儲存。使用 Apple Pay ，郵政VISA金融卡號絕不會儲存在裝置或 Apple 伺服器上，也絕不會洩露給商家。
中華郵政說，郵政VISA金融卡有遺失模式來保護。如果 iPhone 不見了，可以馬上在 Mac 、 iPad 或 iCloud.com 線上的「尋找」app，將 iPhone 標示為遺失，就能暫時停用 Apple Pay 中的卡片，保護個人資訊。
中華郵政表示，在 iPhone 或 Apple Watch 打開 Apple「錢包」；或是在 iPad 、 Mac 或 Apple Vision Pro 的「系統設定」（或「系統偏好設定」）中選取「錢包與 Apple Pay 」，即可加入卡片。無論是大採購，或是買些日用品，都能用 Apple Pay 以郵政VISA金融卡支付，消費好順手。
中華郵政說，在店內付款，無論 iPhone 是在鎖定螢幕狀態或正在使用 app，只要按兩下側邊按鈕，然後透過 Face ID 、 Touch ID 或密碼進行驗證，並將裝置靠近讀卡機，就可完成付款。透過 Apple Pay 使用郵政VISA金融卡，也能享有優惠和獎勵，就像使用實體卡片一樣。
中華郵政表示，114/12/9-115/2/28以郵政VISA金融卡 綁定 Apple Pay首次使用 Apple Pay 任刷 3 筆不限金額享 Uber Eats 88 元。詳細回饋禮注意事項，請至官網查詢。
