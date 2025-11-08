光復郵筒被沖走 竟成網拍商品 花蓮郵局急追回
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復鄉，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流沖走。但洪災1個月後，在網上竟然出現這批走失報廢郵筒，網拍開價1個2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」，因郵務屬公物，花蓮郵局發現後，聯繫上拍賣者，已追回17座郵筒，日後將一併標售，但依法必須「壓毀」售出。
這批郵筒原存放於光復郵局一樓後方閒置區域，原為待報廢設備，但在堰塞湖溢流時泥流湧入後方圍牆外，導致郵筒與廢棄物、污泥混雜，救災重型機具清運時誤將郵筒連同廢棄物清除。未料事後遭民眾撿獲並上架網拍。
花蓮郵局副理歐鴻煊表示，前天發現這批郵筒遭人上網拍賣，其中有一個郵筒隱約可看到「光復郵局」字樣，隨即聯繫對方。賣家是花蓮人，賣家說，是在資源回收場看到這批郵筒，覺得有趣才買回來，並上網拍賣，不知道是郵局資產不能拍賣。
歐鴻煊說，雖然已有郵筒被標出「售出」，但確認賣家尚未交貨，總共17個都全數取回，現找回暫存倉庫，日後會一起標售。標售出去的郵筒依規定必須壓毀成廢鐵售出。至於光復郵局現仍在復健中，目前暫移往鄉內的富田郵局合署辦公，預計12月1日恢復辦公服務。
其他人也在看
光復洪災郵筒沖走成拍賣品 郵局全數要回報廢
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮光復郵局在洪災中受創嚴重，1樓幾乎全毀，原要報廢的郵筒被沖走後竟出現在網路拍賣。花蓮郵局表示，經聯繫賣家，將遺失的17個全數取回，將報廢後依程序標售，需壓毀成廢鐵。中央社 ・ 12 小時前
盜賣郵政資產？網售花蓮災區郵筒「最高6000元」 中華郵政回應
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生溢流，導致下游地區多處房屋、道路遭淹沒，造成嚴重災情，事發至今，網友發現臉書社團竟出現疑似花蓮光復鄉郵局報廢郵筒，遭網路賣家稱「裝飾品擺件收藏」，於臉書社團以2500元至6000元不等販售；中華郵政也對此事說明。鏡報 ・ 16 小時前
光復災區郵局老郵筒遭沖走竟成網拍商品 花蓮郵局全數追回
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢流後掏挖壩體造成潰決，中華郵政的光復郵局也是受災戶，一樓櫃台及物品全部泡在泥中，但其中一批老郵筒竟出現在拍賣網站上疑遭盜賣！對此；花蓮郵局表示，可能是機具清理一樓時將夾在大量汙泥的物品清走，才會不小心運走老郵筒，已經將17個郵筒全數帶回。自由時報 ・ 12 小時前
花蓮洪災郵筒遭沖流網拍「喊價6000元」 中華郵政急回收17座
根據中華郵政說法，這批郵筒原本存放於光復郵局一樓後方空間，屬於已列入報廢清單的設備。由於「樺加沙」颱風於9月底挾帶豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖水位暴漲溢流，泥水混雜廢棄物湧入郵局後方圍牆外，將郵筒捲入泥流中。中華郵政指出，災後清理過程中，救災重型機具在清運淤泥...CTWANT ・ 16 小時前
花蓮光復郵局洪災受損嚴重 (圖)
花蓮光復郵局在洪災受創嚴重，1樓幾乎全數受損，目前全員暫時到鄰近的富田郵局合署辦公，原址趕工復原，預計12月1日恢復辦公。中央社 ・ 12 小時前
堰塞湖沖出郵局報廢郵筒！民撿回網拍「最高飆6000元」郵局急追回17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前因「樺加沙」颱風暴雨溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復、鳳林一帶，不僅造成民宅受損，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流掩埋。事後竟被民眾撿拾後上網販售，每個開價從2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」，引起外界質疑是否涉及盜賣郵政資產。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「1天6次」小16歲國手尪偷吃閨密人妻 《星光》女星淚控遭家暴心碎斬9年婚
44歲歌手安歆澐當年憑藉《超級星光大道》出道，更曾入圍金鐘與金曲獎，並在2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚育有1對兒女，不過近日卻驚爆7年婚姻亮紅燈，且正在打離婚官司。對此，安歆澐證實嫩尪劈腿自己的人妻朋友並慘被家暴，最終傷透了心決心離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
吹的不只是風？烘手機實測畫面曝光超噁 「滿滿細菌」網崩潰：裡面到底藏了什麼
公共廁所烘手機竟是「細菌噴射機」？英國科學家露絲．麥克拉倫（Ruth MacLaren）親自做實驗揭露驚人真相──烘手機吹出的氣流裡竟充滿細菌與真菌，培養一夜後培養皿「長滿毛茸茸菌叢」，畫面嚇壞網友！她也直言：「這就是我不用烘手機的原因。」影片曝光後在TikTok上掀起熱議，累積觀看次數已突破千萬。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
郵筒成網拍商品掀議！ 賣家：不知情 中華郵政：追回17座
網購平台「什麼都賣、什麼都不奇怪」，但有人賣郵筒您看過嗎？有賣家PO出圖文，大大小小、綠色紅色甚至雙色款的郵筒都有，價格最高的一座賣6000元，但被網友質疑是否有盜賣郵政資產嫌疑？對此賣家發聲喊冤自己...華視 ・ 9 小時前
台灣狐蝠穩定出沒花蓮市區 專家監測揭開城市生活
（中央社記者張祈花蓮縣7日電）瀕臨絕種保育類台灣狐蝠近年穩定出沒花蓮市區，專家學者觀察，族群約166隻且穩定成長，有狐蝠連續5年出沒同一區域，也發現1對雌雄狐蝠共棲，揭開大型蝙蝠在城市生存的秘密。中央社 ・ 1 天前
AI泡沫化疑慮再起！網路泡沫重演？ 黃仁勳這樣說
AI教父、輝達執行長黃仁勳今（7）天旋風訪台，他表示，因為訂單需求強勁，所以特別到台積電廠區為夥伴們加油打氣，不過，近日市場「AI泡沫化」疑慮再度升高，敲響全球科技股警鐘，黃仁勳受訪時也發表了自己的看台視新聞網 ・ 1 天前
花蓮縣青少年發明展 徐榛蔚親為花蓮小小發明家頒獎
花蓮縣政府7日於花蓮市明義國小活動中心舉辦「第12屆夢想起飛–青少年發明展競賽」頒獎典禮，由縣長徐榛蔚親自到場頒獎，勉勵所有參賽的國中小學生勇於發想、勇於挑戰，用創意與行動實踐夢想。縣長徐榛蔚表示，AI與科技快速發展，創新能力更需從基礎扎根，教育不能抄捷徑，感謝長年支持發明展的教授群與辛勤指導學生的老師們，縣府也研議提供更多增能研習，讓教師成為孩子飛翔的翅膀。她指出，花蓮透過小論文競賽、STEAM教育培養「五C」能力，銜接高中「青年夢想家提案競賽」，大專院校「青年鏈結產業地方專題成果補助計畫」、「HSH花蓮創新創業競賽」等，形塑縣府完整的創新教育路徑。競賽主題緊扣時代需求，包括「災害應變、運動休閒、農糧技術、綠能科技、安全健康、社會照顧、教育學習、高齡照護、便利生活及太空技術」等十個領域，其中「太空技術」為今年新增項目。為鼓勵更多學生參與，本屆持續設立「創意構想組」，僅需提交書面提案即可參賽，並可獲得五百元禮券。初選晉級隊伍，將創意化為實體作品，並拍攝兩分鐘影片，於決賽時向評審進行解說與演示，依據學校規模分組，獲獎機會高鼓勵學子投入科技學習。為鼓勵師生參與，本屆競賽提供豐富獎金，各組第台灣好新聞 ・ 1 天前
馬尼拉南海對話 台灣團分享台海戰略重要性
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）2025年「馬尼拉南海對話」5日至7日舉辦，台灣團隊在多場分組討論中發表見解，與各國學者、官員深入交流，強調「三海連動」以及台灣在印太安全格局中的戰略重要性。中央社 ・ 1 天前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 明日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
2歲男童下體破皮哭喊：finger inside！惡女師虐童被炒想復職…法官不准
彰化市某連鎖準公共化幼兒園，去年11月爆發虐童案，一名2歲男童遭李姓女教保員「不當對待」，造成肛門擦傷紅腫，男童疑似因此出現創傷壓力症候群（PTSD），常在半夜驚醒哭喊「老師不要、finger inside（手指在裡面）」。事後李女被查出不當對待幼生次數高達153次，遭幼兒園解雇，李女不滿提訴訟，要求確認僱傭關係存在，並要求園方給付薪資與獎金。法官勘驗監視器畫面後，認為李女有多次不當行為，情節重大，判決李女敗訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
秒救命！全台打火英雄花蓮開戰 徐榛蔚、傅崐萁現場加油超嗨
(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣消防局今（8）日上午於防救災訓練基地舉辦「114年縣長盃擬真救 […]觀傳媒 ・ 13 小時前
王欣儀批北市商圈振興 格局不足 學學臺中
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月4日在財建部門質詢時，針對市府推動「大巨蛋 HOME RUN […]民眾日報 ・ 17 小時前
直擊「天津大麻花」製作 手勁一掐見真章
天津大麻花是天津三絕之一的百年老字號美食，如今成功融合傳統手藝與現代科技！製作過程精細複雜，從原材料處理到包裝出廠需經20多道工序，最關鍵的搓製工藝仍須仰賴老師傅的手工技藝。業者為因應健康飲食風潮帶來的挑戰，不斷研發新產品如「高纖麻花」，並積極拓展線上通路，在守住百年好滋味的同時，也與時俱進創新升級，吸引眾多遊客慕名而來一嚐這酥脆香甜的美味！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
讓美國再次健康！川普宣布大幅降低減重藥價 藥廠主管暈倒記者會
美國總統川普6日宣布與藥廠禮來及諾和諾德達成協議，推出官網，讓消費者能以優惠價格直接購買處方藥，包括糖尿病與減重藥物胰妥讚、猛健樂等，每月價格將從1000多美元降至300多美元。記者會進行約半小時時，諾和諾德醫療主管突然暈倒，白宮發言人表示他只是暫時頭暈，預計可完全康復。根據協議，透過聯邦醫療保險購藥者可享每月245美元的最惠價格，白宮強調此舉不僅有助降低藥價，也終結他國「搭美國便車」的現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮縣青少年發明展 徐榛蔚為花蓮小小發明家頒獎
【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】花蓮縣政府今（7）日於花蓮市明義國小活動中心舉辦「第12屆夢想起飛–青少年互傳媒 ・ 1 天前