郵輪上突發腦出血！新加坡資深歌手謝金石病逝 享壽73歲

新加坡資深歌手謝金石驚傳在8日下午病逝，享壽73歲，消息一出讓不少歌迷們相當悲痛。他曾在2024年8月診斷前列腺癌末期，體重一度僅剩51公斤，謝金石的女兒證實，父親在元旦前夕登上郵輪旅行，未料在航行至馬六甲海域時突發腦出血昏倒，緊急送醫後仍不治離世。

新加坡資深歌手謝金石驚傳在8日下午病逝，享壽73歲。（圖／翻攝FB 謝金石）

謝金石出身自廣播界，曾參與電影《荒唐世家》、《橋的兩岸》的演出，憑藉專輯《騎白馬過南塘》踏入樂壇，並曾發行華語專輯《長城落日》，受封為「福建歌王」。

根據《聯合早報》報導，謝金石的女兒謝苓莉受訪指出，父親在元旦前夕登上郵輪，未料航行期間突然暈倒，當下緊急將父親送回新加坡陳篤生醫院進行治療。由於謝金石罹患前列腺癌末期，病情相當不樂觀，送醫後全身插滿管子。謝苓莉透露，家人心裡已經有最壞的打算，父親在嚥下最後一口氣的那刻，是平靜且安詳的。

謝金石的女兒透露，父親是在郵輪上突然昏倒，送醫後仍不敵病魔。（圖／翻攝FB 謝金石）

謝金石最近一次公開露面是在去年9月出席藝人中秋聚會，據悉，他原定在17日和陳建彬有一場表演，也計畫在2月8日於濱海藝術中心有另一場演出。謝苓莉透露，父親選曲、歌譜都準備好了，無奈成為遺憾。

資深媒體人管雪梅8日在臉書哀悼謝金石，悲痛寫下：「老朋友！一路走好！家人要節哀保重！剛去醫院看了你，回到家就接到消息你走了，甚是心痛，也欣慰中午去看了你最後一面。福建歌王謝金石往生！」

謝金石的親友也在臉書上發布訃聞，追思禮拜定於1/9、1/10兩天舉行，並在1/11舉辦出殯儀式，盼大家能來送謝金石最後一程。

