郵輪上驚聞爸爸昏迷！李燕父女病房破冰 揭曾因「狗奴才」冷戰1年
「台劇女神」李燕今（8日）久違露面宣布加盟新東家，日前才發文透露爸爸住院的她，也提及爸爸現況。
李燕透露日前搭郵輪去玩，沒想到最後一天卻接到爸爸因鉀離子過高，引發尿毒症、昏迷不醒的消息，驚慌地在郵輪上一直哭，什麼事都無法做，所幸爸爸情況已好轉，讓她鬆了口氣地說：「可能是我的正能量太強烈，用我的愛醫治爸爸，目前爸爸的指數都已恢復正常，預計這個星期能出院。」
李燕吐露其實在爸爸生病前，與爸爸冷戰一整年，她不好意思地表示吵架原因很無聊，只是自己回家看爸爸時，爸爸看了她的毛小孩一眼，罵了一句「狗奴才」，踩到她的底線。之後爸爸又跟李燕的姊姊在她背後偷說她壞話，被李燕本人聽到，氣得她甩頭就走，父女倆才就此冷戰。李燕表示，「我上一次去醫院看他，他顫抖地手抓著我，儀器還一直嗶嗶嗶地叫。」讓她看了也心疼，透露爸爸已跟她認錯，父女倆誤會已冰釋。
李燕再婚甜蜜吐：這個婚結對了
身爲台劇女神，李燕桃花也不斷，2013年她與時任彰化縣議會議長謝典霖登記結婚，兩年後協議離婚，2018年爆出與八點檔《一家人》同劇男演員趙駿亞短暫交往一年，隔年分手。
2023年她與共同經營保養品牌的陳茂榮認愛再婚，李燕今聊起老公婚後從「大直男」慢慢開始懂得耍浪漫，上個月她過生日時，老公還為了給她驚喜，穿著睡衣、捧著蛋糕、關著燈躲起來，只為了給回家的她一個驚喜。
訪問時李燕更秀出老公新買給她的精品手鏈，笑說：「婚後一年多覺得這個婚結對了！我昨天問老公，他也這麼說。」隨後又自己補充：「他就是為了活下去，我知道！」吐露深知老公安太座的求生欲旺盛。不過李燕也會在老公生日時安排出國旅遊，像是去年夫妻一起去了重慶、今年則去了韓國，夫妻互動甜蜜。
