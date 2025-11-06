郵輪免簽入韓跳船打黑工！5中國人遭逮1在逃

▲有六名中國人利用搭乘Panstar Dream郵輪免簽入境南韓，竟非法滯留打黑工。（圖／翻攝自X／@sealionships）

[NOWnews今日新聞] 韓國今年9月底開放中國團客免簽入境，不料有6名中國籍公民搭乘郵輪抵達仁川港口後，竟非法滯留在韓國打黑工，首爾當局近日先後逮捕5人，1人仍在逃。

據《韓聯社》報導，首爾出入國·外國人廳移民特殊調查隊5日表示，逮捕一名57歲的中國籍公民，該男於9月29日搭乘「夢想號」郵輪抵達韓國仁川港，在月尾島參加仁川炸雞啤酒節活動後失蹤，並跑到江原道平昌從事非法勞動，上月29日遭調查隊逮捕。

廣告 廣告

共有6名中國籍公民9月29日經由郵輪入境韓國後滯留未歸，移民特殊調查隊已經逮捕5人，仍有一名在逃。這些人分散在全羅南道順天市、忠清北道陰城郡、慶尚北道慶州市等地。

韓國雖然在今年9月29日開放中國團客免簽入境，不過，這6名中國籍公民並非是使用此類簽證，而是利用郵輪遊客的3天免簽制度入境韓國。

首爾出入境管理廳長官潘宰烈表示，「我們計劃徹底追捕剩餘的嫌疑人。相互尊重和遵守法律秩序對於擴大韓中兩國的人員交流至關重要。」

此前，今年10月也有兩名中國公民利用團客免簽入境政策，進入韓國後從事非法勞務，同月20日分別在光州、木浦將兩人逮捕。《朝鮮日報》也曾報導，有許多中國人在韓國非法經營白牌計程車，在機場攔截中國遊客，並收取高額車資，且多是透過旅行社預約，警方難以攔截，把正規的韓國計程車司機的乘客全都搶走。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

聯合國宣布每年3月21日為國際太極拳日！微博嗨：給中國功夫點讚

中國全面封殺輝達！下令國有資料中心禁用外國AI晶片

美法院裁定佛州可「禁止中國人買房」中媒帶風向遭小粉紅嗆爆