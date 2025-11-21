郵輪公司開新航程"高雄直航菲律賓" 6天就能玩遍兩國
民視新聞／綜合報導
郵輪公司旗下的新郵輪，停靠高雄港旅運中心，在船上舉辦首航記者會，宣布開啟高雄直航菲律賓的新航程，成為目前全台唯一從南台灣出發的郵輪品牌，旅客只需要6天5夜，就可玩遍兩個國家三個城市。
旅客興奮登船，郵輪品牌熱鬧舉辦首航記者會，宣布從即日起到明年1月，開啟高雄直航菲律賓的新航程。這次暖冬航季還結合越南航線，成為目前全台唯一從南台灣出發，直航菲律賓佬沃、長灘島公主港與科隆三大熱門海島的郵輪品牌，旅客僅需6天5晚即可玩遍2國3城。而郵輪公司也宣布，2026年將延長近全年母港部署，正式將高雄打造為台灣通往東北亞與東南亞的海上樞紐，不僅是高雄郵輪市場，南向策略的重要里程碑，更象徵著城市在國際旅遊舞台上的能見度再度提升。
原文出處：郵輪公司開啟高雄直航菲律賓新航程 6天就能玩遍兩國
更多民視新聞報導
LIVE／子瑜回來了！TWICE本週高雄開唱 粉絲熱情接機現場直擊
子瑜生日願望實現了！陶晶瑩「1舉動」暖送祝福
周子瑜回家開唱！玉澤演「在地反應」粉絲嗨翻：超台
其他人也在看
高雄航線新突破 麗星夢郵輪首創直航菲律賓新航線
麗星夢郵輪旗下「探索星號」（StarNavigator）廿一日盛大停靠高雄港旅運中心，並於船上星座劇院舉行首航記者會，正式宣布自即日起至明年一月，開啟高雄直航菲律賓的新航程，這不僅是高雄郵輪市場南向策略的重要里程碑，更象徵著城市在國際旅遊舞台上的能見度再度提升。(見圖)高市府海洋局今(廿二)日說明，高市府郭添貴秘書長、臺灣港務股份有限公司周永暉董事長，以及麗星夢郵輪公司吳明發總裁皆親臨現場，共同見證這歷史性時刻；高雄擁有得天獨厚的地理位置，高市府將持續與港務公司及相關單位合作，優化港埠服務與周邊觀光設施，並透過郵輪航線的拓展，讓高雄成為國際旅客認識臺灣的重要窗口。高市府表示，近年來高雄積極推動港口軟硬體建設，除了港務公司持續精進港埠設施外，高市府也同步提升大眾運輸便利性， ...台灣新生報 ・ 1 天前
弘前蘋果飄香遠百 日台友好甜蜜升溫
在台灣提到日本青森縣弘前蘋果，首先聯想到的就是遠東百貨，遠百和弘前市官方合作即將邁入第15年，再度把一級棒的美味蘋果新鮮直送到台灣，「日台友好」甜蜜的情誼持續升溫。再加上普發一萬首波入帳，還有週年慶優惠，現在來遠百消費「蘋」安大滿足！工商時報 ・ 2 小時前
車停廟埕又不接電話 廟方無奈出動堆高機"整輛抬走"
南部中心／綜合報導 台南有車主把車停在一處廟宇廣場前面，不過廟方早就公告，這兩天有廟會活動，禁止停車，車主雖然有留電話，卻遲遲沒人接聽，最後廟方實在沒辦法，只好出動堆高機，把車整輛鏟起來移走。民視 ・ 1 天前
客家老味新創！ 酸柑茶升級 做工繁複去油養生
民視新聞／綜合報導您吃過柑橘、喝過茶，但加在一起泡的茶，能想像嗎？來自客家人的養生茶品－酸柑茶，用大顆的虎頭柑，先挖空果肉，留下果皮，再加入特製的茶葉熬煮，泡出一杯好茶，過程繁瑣。業者耗時一年，透過改良，加入好茶葉、好藥材，提升功效。民視 ・ 20 小時前
台中七期商辦工地疑施工不慎 管線掉落地面 車輛遭砸傷
民視新聞／綜合報導台中市七期一處商辦工地，疑似施工不慎，管線從空中掉落地面，適逢假日，不少民眾開車排隊準備要進百貨公司，就有人在車上，看到前方車輛，後車窗被這些雜物當場砸破，驚險畫面全被行車記錄器拍下來！民視 ・ 11 小時前
TWICE掀熱潮 高雄「韓國文化日」展現年輕世代熱情
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）韓團TWICE週末到高雄開唱掀熱潮，高雄「韓國文化日」同時登場，透過韓語演講、歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情；高雄目前也與韓國締結46所姐妹校，持續深化交流。中央社 ・ 19 小時前
強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯。品觀點 ・ 1 天前
桃機赴日本阿蘇熊本機場推廣觀光 民眾品嘗台灣代表美食
桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場以來，持續以多元形式深化合作。繼今（2025）年8月於桃機舉辦熊本熊特展及見面會獲得旅客熱烈迴響後，機場公司於昨(22)日起至24日結合交通部觀光署、國籍航空公司及機場免稅店業者，前往日本阿蘇熊本機場辦理大型觀光推廣活動，展現台日機場合作成果，桃園電子報 ・ 20 小時前
富岡鐵道藝術生活節登場 卓榮泰盼增進全台各火車站觀光量能
行政院長卓榮泰昨（22）日前往桃園市出席「富岡鐵道藝術生活節」時表示，交通部、台鐵公司及國內旅行社正研議串聯國內觀光列車，推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，以增進整體鐵道觀光量能，進一步帶動火車所行經每一座城市的進步與發展。他期盼全台各火車站皆能嘗試推動類似今日活動，彰顯各自車站的文化與故事，桃園電子報 ・ 21 小時前
多元性別親密暴力案增 新北研議多元庇護模式
新北至今年10月底累計有3554對同婚登記，是各縣市之冠，親密關係暴力案也漸增，民代、民團呼籲市府設立多元性別者庇護所，...聯合新聞網 ・ 1 天前
2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港
2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港EBC東森新聞 ・ 1 天前
挺高市早苗！前議員砸360萬「去日本贊助旅費」 1千名額搶翻
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程。對此，有「孫大炮」封號的前新竹縣議員孫金清，決定自掏腰包贊助新竹縣新豐鄉民前往日本，只要設籍新竹縣新豐鄉滿1年的民眾，即可獲得1萬8000日幣（約新台幣3600元）的旅費，名額限1000人，鼓勵鄉民踴躍赴日。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社 […]引新聞 ・ 1 天前
逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限
近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
療癒滿點 泰安鐵道文化園區全新樣貌曝光
[NOWnews今日新聞]台中市府為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的旅遊品質與體驗，積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，並爭取中央補助，投入近3,000萬元全面升級園區休憩設施。觀旅局表示...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
日本住宿降價？旅遊達人點名東京3處現降幅
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近期「台灣有事」發言，引發中日兩國關係緊張，中國外交部呼籲公民暫時避免前往日本旅遊，讓旅客紛紛退定行程，連帶讓日本旅遊「變便宜」。日本旅遊達人林氏璧表示，東京...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 1 天前