郵輪公司開新航程"高雄直航菲律賓" 6天就能玩遍兩國

民視新聞／綜合報導

郵輪公司旗下的新郵輪，停靠高雄港旅運中心，在船上舉辦首航記者會，宣布開啟高雄直航菲律賓的新航程，成為目前全台唯一從南台灣出發的郵輪品牌，旅客只需要6天5夜，就可玩遍兩個國家三個城市。

旅客興奮登船，郵輪品牌熱鬧舉辦首航記者會，宣布從即日起到明年1月，開啟高雄直航菲律賓的新航程。這次暖冬航季還結合越南航線，成為目前全台唯一從南台灣出發，直航菲律賓佬沃、長灘島公主港與科隆三大熱門海島的郵輪品牌，旅客僅需6天5晚即可玩遍2國3城。而郵輪公司也宣布，2026年將延長近全年母港部署，正式將高雄打造為台灣通往東北亞與東南亞的海上樞紐，不僅是高雄郵輪市場，南向策略的重要里程碑，更象徵著城市在國際旅遊舞台上的能見度再度提升。

