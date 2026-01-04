郵輪去年到港創新高 銷售卻放緩

疫後台灣國際郵輪市場官方數字亮眼，但實際賣況卻有落差。旅行社業者透露，從去年開始銷售速度放緩，有業者降價求售，或是推買一送一、買一送二促銷，去年四天郵輪產品訂價一萬七千九，今年相同產品改一萬四千九販售，顯示市場已提前反映價格壓力。

交通部日前指出，去年國際郵輪到港數五百六十七艘次、旅客一百一十四點四四萬人次，不僅回到疫情前水準，更較二○一九年高峰成長百分之八，創歷史新高。

然而，多家旅遊業者透露，去年開始發現銷售速度放緩，更有業者提前降價求售，應變慢的最後都虧錢，目前郵輪市場已從「供不應求」，快速轉為價格競爭階段，產品銷售高度依賴促銷與折扣。

廣告 廣告

高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，台灣郵輪產品銷售多半透過旅行社包船、包艙代銷，並一併規畫靠港目的地遊程，與其他國家的郵輪市場狀況大不相同。

他分析，會降價求售的郵輪產品多半是以台灣為母港、出境旅客為主的商品，台灣旅客多數將郵輪視為交通工具，而非享受郵輪上設施，也因此當郵輪發生無法順利靠港，不能到地面旅遊時，郵輪客就會轉而向旅行社、郵輪商求償，一旦處理不滿意，就會加深負面印象，對郵輪喜好度下滑。

劉喜臨表示，若政府真有心想推動郵輪觀光，應多輔導旅遊業者在行銷時告知消費者郵輪本身就是旅遊產品，靠港目的地則是額外選擇，多強調郵輪本身特色，而非一味將靠港目的地做重點行銷。

交通部次長林國顯表示，依目前預報資料，今年國際郵輪預計來台六○一艘次，約一百一十四點○三萬人次，港公司將加強國際招商行銷，爭取國際郵輪掛靠台灣港群，希望透過郵輪活絡在地經濟。

【看原文連結】

更多udn報導

1款過年糖果「超難吃不要買」 賣家誠實勸退網笑翻

北一女師分享蔣萬安演說讓學生「配點心」 市府發聲

不只耐髒！飛機座椅全是藍色 原因曝：能騙過大腦

女諧星陷「車內19禁激戰」爭議 韓劇男神被無辜拖下水