郵輪團費162萬台幣！80歲婦遭「丟包荒島」 發現已成冰冷遺體
超誇張！澳洲驚傳一起豪華郵輪丟包案件，一名80歲婦人在自由活動期間被獨自留在荒島上，工作人員並未發現婦人未上船，郵輪卻已前往下個地點，數小時後她才被通報失蹤，隔天郵輪返回救援時婦人已明顯死亡。但，令人傻眼的是，婦人參加的是8萬澳幣（約新台幣162萬元）的60天環澳豪華郵輪行程，竟然會因此喪命，也讓全澳洲媒體掀起撻伐。
《每日郵報》報導，這一趟環澳豪華郵輪行程是珊瑚探險公司（Coral Expeditions）旗下「珊瑚冒險家號」（Coral Adventurer）郵輪，事發當天，10月24日下午從凱恩斯出發，隔天停靠於昆士蘭州遠北海岸外的蜥蜴島附近，乘客可搭小船登島健行或浮潛，而80歲婦人選擇挑戰島上最高的庫克瞭望峰（Cook's Look）登山步道，但疑似在回程中迷路。
目擊者透露，婦人原先和其他遊客一起爬山，但在下山途中疑似脫隊迷路。其他團員也並未發現婦人脫隊，繼續前進並登船，後來才發現她不在船上。不過，也有媒體消息指出，婦人也有可能是從懸崖上墜落。
婦人直到25日晚間才被通報失蹤，珊瑚冒險家號當晚掉頭開回蜥蜴島，26日凌晨2時抵達。搜救直升機約從午夜開始空中搜索，還有7名船員持手電筒上岸加入山區搜救行動，直到凌晨3時暫停，天亮後重新開始。26日上午就在島上經發現婦人冰冷的遺體。
就有郵輪旅行專家質疑，一般而言郵輪公司會清楚掌握團員在船上與否，不懂被遺留在島上是怎麼發生的，他還提到多數情況下都會進行嚴格點名，尤其這艘船最多僅可載120名乘客，很難理解為什麼沒有點名。
