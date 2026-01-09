郵輪度假！「福建歌王」突發腦出血病逝 女兒證實噩耗

新加坡資深「福建歌王」謝金石驚傳病逝，享壽73歲。（圖／翻攝自謝金石臉書）





新加坡資深「福建歌王」謝金石出身廣播界，曾演出電影《荒唐世家》、《橋的兩岸》，並以福建歌曲專輯《騎白馬過南塘》走紅歌壇，也曾發行華語專輯《長城落日》。未料昨（8日）傳出他病逝消息，享壽73歲，女兒悲痛證實噩耗。

健康急轉直下 摯友證實噩耗

謝金石生前健康狀況急轉直下。與他有40多年交情、曾邀請他錄製唱片的資深媒體人管雪梅，昨日也在臉書發文證實噩耗，「老朋友！一路走好！家人要節哀保重！」她透露，中午才剛前往醫院探視，回到家便接獲好友離世消息，心痛不已，卻也慶幸趕在最後時刻見到老友最後一面。

癌末暴瘦51公斤 郵輪突發腦出血離世

根據《聯合早報》報導，謝金石自2023年起體重莫名下滑，之後因背部疼痛就醫檢查，發現癌症指數異常，確診前列腺癌末期且擴散多處，體重一度暴瘦至約51公斤，身體難以承受化療與電療，只能以藥物治療為主。儘管飽受病痛折磨，他仍努力保持樂觀，持續投入歌唱教學，並在朋友與學生鼓勵下積極對抗病魔。

女兒謝苓莉受訪時表示，父親日前與家人登上郵輪度假，不料於本月2日凌晨3時在船上突然腦出血昏倒，情況相當緊急。且送醫後病況並不樂觀，家人當時已做好最壞的心理準備，最終父親平靜且安詳離世。親友隨後發布訃聞，並安排追思與出殯相關儀式，盼外界能前來送他最後一程。



