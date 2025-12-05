郵輪旅客人次創新高 交通部三箭齊發強化旅客權益保障

交通部表示，二○二四年郵輪進出港旅客預計可突破一百一十萬人次，正式超越疫情前的一百零五萬人次水準，創下歷史新高。為使旅客量快速成長的同時落實權益保障，交通部啟動「三箭齊發」措施，從主政機關指定、業者在地化管理到契約制度完善，全方位提升保障強度。

交通部指出，郵輪旅遊具備食、宿、遊、購、行等多面向特性，消費關係牽涉旅客、旅行社與郵輪公司三方，情況較一般運輸服務更為複雜。過去也曾出現郵輪故障導致旅客受影響的爭議事件，因此交通部長陳世凱特別指示，由政務次長陳彥伯與常務次長林國顯召集航港局、觀光署及各相關單位召開整合協調會議，針對三項精進作為全面推動。

首先，交通部正式指定航港局為郵輪業務主政機關，負責跨單位整體協調與督導。未來如發生重大消費爭議，航港局將會同觀光署成立「郵輪消費爭議處理小組」，並邀請消保機關、旅行社與郵輪公司等共同參與研商。同時，航港局及觀光署也將建立資訊揭露機制，於官網定期公布郵輪消費案件統計及處理情形，使旅客可掌握最新資訊並提升透明度。

第二項作法是要求郵輪業者強化在地責任。交通部規定，自二○二五年一月一日起，只要是以臺灣為母港載運旅客的外籍郵輪公司，就必須在臺設立分公司，或委託本國籍船務代理業負責處理消費爭議，以利政府及旅客能直接與在地窗口聯繫，提升處理效率。

第三，交通部著手全面檢討郵輪定型化契約規範。觀光署已研擬新增「郵輪國外個別旅遊定型化契約」規範，預計於今年底前提出草案，以因應多數旅客是自行搭乘郵輪、未派領隊的型態。航港局所研訂之「郵輪船票服務定型化契約」草案也已送交行政院消保處審議，最快可於二○二五年正式上路。在相關契約尚未完全訂定前，觀光署已先行制定「郵輪艙房販售協議」，並於十一月十九日通知旅行業者依辦落實，以保障旅客權益不中斷。

交通部表示，依目前預報，二○二四年郵輪靠泊臺灣將逾五百六十艘次，回復至疫情前八成五水準；旅客人次更可望創下歷史新高。展望二○二五年，預估來臺郵輪將達六百艘次，其中十七萬噸級的地中海榮耀號將於明年三月以高雄為母港啟航，成為高雄港有史來最大噸位國際郵輪，臺中港也將再度迎接國際郵輪停靠。

交通部強調，面對市場持續成長，政府將持續完善港埠設施、優化營運環境，並同步強化消費保障機制，以明確權責、落實在地管理、完備契約制度為目標，與航港局及觀光署共同推動郵輪產業穩健發展。