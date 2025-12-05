郵輪旅客人次創新高 交通部祭3箭保障旅客權益
今年我國郵輪進出港旅客預計突破113萬人次，不僅超越疫情前105萬人次水準，更創歷史新高。郵輪旅遊夯，交通部祭出3項旅客權益保障措施，除已指定航港局擔任郵輪主政機關，並要求以母港營運的外籍郵輪公司須在台設立分公司或委託我國籍船務代理業負責處理消費爭議案，同時正完備郵輪定型化契約相關規範。
據統計，去年郵輪有414艘次，進出港旅客90萬人次，其中外籍旅客有31.6萬人，國籍以日本居多。依目前郵輪預報資料顯示，今年郵輪來台將超過560艘次，可恢復至疫情前108年671艘次的8成5，進出港旅客人數也可望超越108年的105萬人次，約達113萬人次。
交通部航政司長韓振華說明，郵輪旅遊產品涵括食、宿、遊、購、行，非屬單純的運輸服務範疇，郵輪消費關係更是涉及旅客、旅行社與郵輪公司三方，日前曾發生因郵輪故障而衍生的消費爭議，為強化旅客權益保障，交通部長陳世凱責請政務次長陳彥伯及常務次長林國顯共同邀集航港局、觀光署及部內相關單位召開整合協調會議。
交通部將推動3項精進作為，韓振華表示，第一項為指定航港局為郵輪主政機關，負責整體協調與督導，未來如發生重大消費爭議案件，也將會同觀光署成立「郵輪消費爭議處理小組」，邀集相關消費者保護機關、旅行社、郵輪公司及船務代理共同研議處理；同時要求航港局及觀光署建立郵輪消費爭議資訊揭露機制，定期於官網消費者保護專區公告相關消費爭議案件統計與處理情形，使郵輪旅客能即時掌握相關訊息，提升資訊透明度。
郵輪運能量體龐大，主流型郵輪少則2000名旅客，多至5000至6000名旅客。韓振華說，為有效處理郵輪消費案件，第二項是要求郵輪公司自115年1月1日起，如在台以母港營運載運旅客，應設立分公司或委託我國船務代理業負責處理消費爭議案件，強化在地責任、落實在地管理。
韓振華提到，第三項是全面檢討完備郵輪定型化契約應記載及不得記載事項規範，觀光署目前雖已訂定「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，但主要適用於團體旅遊，針對多數郵輪旅客屬於未派領隊的個別旅遊型態，觀光署已研議增訂「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，預計今年底前提出相關草案。
此外，針對郵輪公司直接銷售或是委託旅行業代售的郵輪產品，航港局已研訂「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，目前草案已送行政院消費者保護處審議中，最快115年可上路。
韓振華說，在前揭定型化契約應記載及不得記載事項草案尚未完成訂定前，觀光署已先訂定「郵輪艙房販售協議」，並已於114年11月19日函請旅行業者落實辦理，俾維護郵輪旅客權益。
韓振華說明，定期化契約主要比照一般出國型態訂定，像退費規定，旅客解除契約若在90天前，須賠償20％費用、若在60至89天賠償40％、32至59賠償60％、16至31天80％、15天以內100％，另若郵輪故障等可歸責於業者的原因造成行程延誤，即可按日請求賠償，目前草案是全部旅遊費用除以旅遊日數，延誤逾5小時以一天計算。
此外，因天候等不可歸責雙方因素，雙方要解除契約，不需負損害賠償責任，若旅行社已支出必要費用，可扣除後退款給旅客。不過韓振華強調，此案還要經消保處審查，以最終審查結果為準，業者若違背，即依消保法處理。
韓振華表示，115年郵輪來台目前預報已有600艘次，其中17萬噸級地中海榮耀號也將於115年3月以高雄為母港首航高雄，成為高雄港有史以來最大噸位的國際郵輪，另台中港亦將於疫情後再度迎來國際郵輪包括海洋富士、島嶼天空、奧德賽停靠。
交通部強調，面對台灣郵輪市場日益成長，除積極完善港埠設施與優化營運環境，也同步強化消費者權益保護機制，未來航港局與觀光署將密切攜手合作，透過明確權責、落實在地管理、完備定型化契約保障，共同促進我國郵輪產業穩健有序蓬勃發展。
更多中時新聞網報導
1.25兆軍購引爆秋鬥 逾百人喊反戰
長照扣除額增至18萬 今拚三讀
柯淑勤女兒承衣缽 杜蕾獲亞洲電視大獎女配角獎
其他人也在看
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 96
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
旅客一去就愛上 宮古島成「沖繩最美離島」
[NOWnews今日新聞]近年旅遊風格逐漸從踩點轉向重視旅行品質，景色乾淨、步調輕鬆的海島目的地因此更受青睞。位於沖繩本島西南方的宮古島，以翡翠般的海色、細白沙灘及原始自然景觀聞名，被稱為「沖繩最美離...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發起對話
紫色蒜香藤正盛開！苗栗通霄私房景點大公開：花海秘境、日落大道、心型公路、飛牛牧場必踩
苗栗通霄迎來最夢幻的紫色季節！正值蒜香藤盛開，山坡與巷弄都被迷人紫瀰漫，搭配海線特有的風車景觀、公路地形與夕陽視野，成為秋冬最療癒的散步路線。從隱藏版花海秘境、能俯瞰整片海岸線的嶺頂瞭望台，到親子必踩的火車頭園區，都讓旅人一次收集山海美景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
中國人預訂量跌近6成！日本住宿最新數據曝
[NOWnews今日新聞]中日關係高度緊張，北京呼籲中國公民避免赴日，旅遊團、住宿及機票大幅減少。《日經新聞》引述最新數據指出，近期日本全國來自中國的住宿預訂減少一半，大阪甚至有5至7成中國人預訂遭取...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失
「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
日本東北旅遊有什麼好玩？令人愛上東北的4大原因！
近年來，隨著日本東北地區的知名度逐漸提高，前來此處旅遊的觀光客們也不斷增加，而東北地區更被世界最大的私人旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」評選為「Best in Travel 2020」熱門旅遊地區第3名。 截至2018年為止海外旅客造訪人數已經創下最高紀錄，此增長率也可說是全日本之冠（日本國土交通省東北運輸局截至2018（平成30）年為止的資料）。那麼為什麼日本東北地區會如此受到觀光客的注目呢？今天LIVE JAPAN訪問到曾經實際造訪過東北地方2次、目前居住在洛杉磯的男性跑者Carlos（化名），一起來聽聽他所認為的東北魅力之處有哪些吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發起對話
800米銀白芒草花海步道美拍！夢幻海景3大順遊景點一次收
芒草,芒花,步道,新北市,新北景點,瑞芳景點,新北芒草,瑞芳芒草,半屏山芒草,半屏山步道 銀白芒草步道大景拍起來太夢幻！「半屏山步道」全長超過800公尺，沿途不僅擁有秋冬限定的芒草花海，還能同時將山海美景盡收眼底，快將3大順遊景點筆記起來，把握賞期來一趟健行之旅！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
到金山萬里泡暖湯 享泡四大溫泉湯、打卡還能抽住宿券！
TSMOTEL（鼎帥溫泉汽車旅館)【旅遊經洪書瑱報導】天氣漸有冷意，象徵又將進入泡溫泉暖湯的季節，其旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中泰安鐵道文化園區 新風貌
台中市府推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，爭取中央補助投入近3,000萬元經費，全面升級園區休憩設施。觀旅局表示，歷經數月大改造，工程已於今年10月完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點，提供遊客更優質旅遊體驗。觀旅局長陳美秀表示，泰安鐵道文化園區是舊山線沿線的重要文化節點，每逢櫻花盛開，更是吸引大量遊客造訪。此次改善以提升園區整體服務品質為目標，針對泰安派出所旁公廁、停車空間及舊泰安車站周邊環境進行升級。公廁改造後以簡約通透的外觀融入自然，採用明亮、友善且無障礙的空間設計，內部設備全面汰換並重新調整動線，提升使用舒適度。舊泰安車站週邊則透過複層式植栽與無障礙步道重新串連水岸景觀並結合鐵道特色，形成延伸而開闊的景觀步道。此外，市府於園區種植大面積陽光草皮，提供休憩、野餐 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搭台灣好行清境線到合歡山暗空公園 賞雙子座流星雨 X 零光害星空
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進 ...台灣新生報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數
劍蘭花,花海景點,火炎山,台中市,台中景點,台中花海,后里景點,后里花海,后里土城堤防 期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！景點+ ・ 20 小時前 ・ 發起對話
跨年阿里山看日出元旦首道曙光！祝山觀日列車阿里山林鐵售票資訊公布
為疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於當日清晨2 時50 分開行第1 班祝山觀日列車。自114 年12 月10 日上午9 時起，接受團體電話預約，18 日上午6 時起開放個人網路訂票，歡迎旅客提早預購車票！景點+ ・ 4 小時前 ・ 發起對話
冬季走訪東北角！海岸景觀、暖心溫泉、特色咖啡成冬季旅遊亮點
記者/葉佳欣報導 隨著冬季來臨，東北角海岸線迎來一年中最具氛圍的季節景色。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）表示，冬季的東北角展現柔和的海岸色調，壯闊的岬角風光，以及享民頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
貓迷集合！搭乘華航前往名古屋 直奔招財貓故鄉
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 貓迷注意!「Nyan！goya 喵帶路の名古屋之旅」，結合名古屋在地文化與可愛元素，邀請全台喜愛貓咪的旅客跟著華航的腳步，前往日本中部展開城市探索。活動以「Nyan」的日文貓叫聲為靈感，巧妙呼應「Nagoya」的發音，打造兼具趣味與旅遊亮點的主題行程。 名古屋附近的常滑市以招財貓聞名，是日本重要的陶器產地，也是許多貓...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
北區觀光圈跨區域遊程正式上架 串聯新北、台北、宜蘭、桃園、基隆、馬祖六大地區 推出北台灣全新漫遊路線
記者/鄭欣宜報導 交通部觀光署推動北區觀光圈邁入跨域整合新階段，「北區觀光圈跨區域遊程網頁」正式上線啟售！由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、馬祖國家風景區管理處攜手合享民頭條 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
郵輪旅客人次創新高 交通部三箭齊發強化旅客權益保障
交通部表示，二○二四年郵輪進出港旅客預計可突破一百一十萬人次，正式超越疫情前的一百零五萬人次水準，創下歷史新高。為使旅客量快速成長的同時落實權益保障，交通部啟動「三箭齊發」措施，從主政機關指定、業者在地化管理到契約制度完善，全方位提升保障強度。交通部指出，郵輪旅遊具備食、宿、遊、購、行等多面向特性，消費關係牽涉旅客、旅行社與郵輪公司三方，情況較一般運輸服務更為複雜。過去也曾出現郵輪故障導致旅客受影響的爭議事件，因此交通部長陳世凱特別指示，由政務次長陳彥伯與常務次長林國顯召集航港局、觀光署及各相關單位召開整合協調會議，針對三項精進作為全面推動。首先，交通部正式指定航港局為郵輪業務主政機關，負責跨單位整體協調與督導。未來如發生重大消費爭議，航港局將會同觀光署成立「郵輪消費爭議 ...台灣新生報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
百萬夜景外的私房景點 函館夢幻耶誕之旅
聳立許多百年教堂與歐風建築的函館，是一座和、洋風情並蓄的港都，每逢冬日時節，「函館夢幻聖誕節」登場，更讓這種異國情調瀰漫大街小巷。全球中央雜誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
出國前必看！前地勤列出購買機票5重點：別因小細節毀了行程
出國旅遊越來越普及，但買機票這件看似簡單的事，其實暗藏許多地雷。就有航空業前地勤「克米&莉雅 x Fun飛之旅」分享多年實務經驗，並整理出五大重點，提醒民眾在按下「購買」前務必要再次確認，以免一趟旅程還沒開始就先被打亂。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國鼓勵航空公司開闢「紅色旅遊」航線
（中央社台北3日電）中國文旅部與民航局今天公布行動方案，提到要完善「紅色旅遊」地區的機場布局，並鼓勵航空公司開拓「紅色旅遊」市場，飛行「紅色旅遊」航線，且支持符合條件的「紅色旅遊」地區機場闢建計劃，納入「十五五」民航發展規劃重點計劃。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話