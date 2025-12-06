郵輪旅客今年破113萬人次創新高
[NOWnews今日新聞] 我國郵輪進出港旅客預計今年可超過110萬人次，可超越疫情前的水準，創下歷史新高。而交通部為了強化郵輪旅客權益，除了指定航港局擔任郵輪主政機關，並要求以母港營運的外籍郵輪公司，需在台設立分公司或委託我國籍代理業處理消費爭議案件，同時完備郵輪定型化契約相關規範。
交通部指出，郵輪旅遊產品涵括食、宿、遊、購、行，非屬單純的運輸服務範疇，郵輪消費關係更是涉及旅客、旅行社與郵輪公司三方。過去曾發生因郵輪故障而衍生消費爭議案件，交通部為強化郵輪旅客權益保障，邀集航港局、觀光署等相關單位召開協調整合會議。
交通部提到，3項精進作包括指定航港局為郵輪主政機關，負責整體協調與督導，未來如發生重大消費爭議案件，也將會同觀光署成立「郵輪消費爭議處理小組」，邀集相關消費者保護機關、旅行社、郵輪公司及船務代理共同研議處理。
同時，也要求航港局及觀光署建立郵輪消費爭議資訊揭露機制，定期於官網消費者保護專區公告相關消費爭議案件統計與處理情形，使郵輪旅客能即時掌握相關訊息，提升資訊透明度。
交通部說明，郵輪運能量體龐大，主流型郵輪少則2000名旅客，多至5000到6000名旅客，為能有效處理相關郵輪消費案件，要求郵輪公司自明年1月1日起，如在台以母港營運載運旅客，應設立分公司或委託我國船務代理業負責處理消費爭議案件，以強化在地責任、落實在地管理。
另外，也全面檢討完備郵輪定型化契約應記載、及不得記載事項規範。交通部說，觀光署目前雖已訂定「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，主要適用於團體旅遊，針對多數郵輪旅客屬於未派領隊之個別旅遊型態，觀光署已研議增訂「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，預計在今年底前提出相關草案。
針對郵輪公司直接銷售或是委託旅行業代售的郵輪產品，交通部航港局已研訂「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，目前草案已送行政院消費者保護處審議中，最快115年即可上路。
依目前郵輪預報資料顯示，114年郵輪來台將超過560艘次，可恢復至疫情前108年的8成5，郵輪進出港旅客人數可望超越108年度105萬人次，可達110萬人次以上。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
不只小紅書！臉書詐騙仍多 數發部三管齊下圍堵
華航開放空服戴眼鏡！穿運動鞋評估中 虎航也將跟進曝有新制服
台鐵調車員遭撞 送醫不治身亡
其他人也在看
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 17
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠 1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供旅遊經 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
旅客一去就愛上 宮古島成「沖繩最美離島」
[NOWnews今日新聞]近年旅遊風格逐漸從踩點轉向重視旅行品質，景色乾淨、步調輕鬆的海島目的地因此更受青睞。位於沖繩本島西南方的宮古島，以翡翠般的海色、細白沙灘及原始自然景觀聞名，被稱為「沖繩最美離...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
紫色蒜香藤正盛開！苗栗通霄私房景點大公開：花海秘境、日落大道、心型公路、飛牛牧場必踩
苗栗通霄迎來最夢幻的紫色季節！正值蒜香藤盛開，山坡與巷弄都被迷人紫瀰漫，搭配海線特有的風車景觀、公路地形與夕陽視野，成為秋冬最療癒的散步路線。從隱藏版花海秘境、能俯瞰整片海岸線的嶺頂瞭望台，到親子必踩的火車頭園區，都讓旅人一次收集山海美景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
涵蓋北中！國小畢旅「3天2夜6200元」 掀網路熱議
高雄市 / 綜合報導 高雄一所國小日前畢業旅行行程曝光，涵蓋中北部，有九族文化村、日月潭、木柵動物園、六福村、淡水老街等等，還住大飯店，三天兩夜6200元，在網路上引發熱議，有家長表示，看了都想報名，但也有人認為時間太過緊湊，車程時間過長，但校方說，大多數學生看到行程後，反映很熱烈也很期待。到遊樂園，體驗刺激雲霄飛車，這是不少學校畢業旅行的行程之一，高雄一所國小，日前畢旅行程曝光，有家長表示，看了都想報名，行程涵蓋中北部，三天兩夜一共6200元一天，先到九族文化村、日月潭，晚上住煙波飯店，第二天，在北上到木柵動物園，隨後逛淡水老街，同樣住煙波，第三天則是到六福村，再去百年餅舖一福堂隨後南下返家。學生家長說：「很好，連我自己也想去，住宿啊，光住宿就很划算。」民眾說：「完全就是非常便宜啊，國旅的話基本上都是萬起跳了吧，會有一點(累)他們在車上就只能睡覺吧。」行程和價格曝光，瞬間引發熱議，有人覺得划算，但也有人認為，三天要從南部橫跨到中北部，太累了，而且光是兩個樂園分別都只停留四個小時，時間上似乎有點緊迫，但校方表示，學生看到行程，反應都很熱烈。學務主任顏佑庭說：「他們(家長)會知道其實這個價錢是OK的，(往年落在哪)大概在5800左右，因為學生一定是非常開心的，一定很開心又期待，所以有人說我好期待，這些行程我沒去過。」學校強調，因為物價上漲，今年價格有調漲，每個班也會給出兩個中低收減免名額，這回畢旅行程曝光，雖然網友看法兩極，但對大多數學生來說，能和同學出遊，回憶比行程更值得珍藏。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失
「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搭台灣好行清境線到合歡山暗空公園 賞雙子座流星雨 X 零光害星空
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數
劍蘭花,花海景點,火炎山,台中市,台中景點,台中花海,后里景點,后里花海,后里土城堤防 期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
"泡湯+市集+演唱會"花蓮太平洋溫泉季登場! 免費接駁車輕鬆遊
生活中心／陳孟暄 李奇 花蓮報導這個月21號就是冬至了，天氣越來越涼！只要冬天一到，許多民眾都會去泡溫泉，在花蓮地區，就有知名的兩大溫泉區，〝瑞穗溫泉〞和〝安通溫泉〞，花蓮縣政府特別舉辦太平洋溫泉季，讓遊客來泡湯，還可以逛市集、聽演唱會，滿足聽覺、味覺等各種享受。民視 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
郵輪旅客人次創新高 交通部祭3箭保障旅客權益
今年我國郵輪進出港旅客預計突破113萬人次，不僅超越疫情前105萬人次水準，更創歷史新高。郵輪旅遊夯，交通部祭出3項旅客權益保障措施，除已指定航港局擔任郵輪主政機關，並要求以母港營運的外籍郵輪公司須在台設立分公司或委託我國籍船務代理業負責處理消費爭議案，同時正完備郵輪定型化契約相關規範。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
郵輪旅客人次創新高 交通部三箭齊發強化旅客權益保障
交通部表示，二○二四年郵輪進出港旅客預計可突破一百一十萬人次，正式超越疫情前的一百零五萬人次水準，創下歷史新高。為使旅客量快速成長的同時落實權益保障，交通部啟動「三箭齊發」措施，從主政機關指定、業者在地化管理到契約制度完善，全方位提升保障強度。交通部指出，郵輪旅遊具備食、宿、遊、購、行等多面向特性，消費關係牽涉旅客、旅行社與郵輪公司三方，情況較一般運輸服務更為複雜。過去也曾出現郵輪故障導致旅客受影響的爭議事件，因此交通部長陳世凱特別指示，由政務次長陳彥伯與常務次長林國顯召集航港局、觀光署及各相關單位召開整合協調會議，針對三項精進作為全面推動。首先，交通部正式指定航港局為郵輪業務主政機關，負責跨單位整體協調與督導。未來如發生重大消費爭議，航港局將會同觀光署成立「郵輪消費爭議 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙子座流星雨 12/14合歡山暗空公園登場
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進駐 ...台灣新生報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
彰化扇形車庫鐵道嘉年華12/6登場
【記者林玉芬/彰化報導】國定古蹟「彰化扇形車庫」在「2025台灣設計展」封閉整修後，以全新的工業美學亮相，再度吸引全台旅客目光。這座獲選為交通部觀光署「觀光亮點票選」的人氣景點之一的百年車庫，參山處攜...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
過年放心去日本玩！中國多家航空宣布 免費退改赴日機票延至明年3月
由於日本首相高市早苗上個月的「台灣有事」說引發中國不滿，中國政府呼籲公民避免赴日旅遊、留學，中國多家航空公司也配合開放免費退改今年的赴日機票。據消息指出，有多家中國航空公司最近表示，免費退改票的服務開放延長到明年（2026）3月28日之前起降的航班，時間已跨越農曆新年假期。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 2
陽管處辦115年元旦升旗及登七星山活動 將發送900份紀念品
為了迎接一一五年元旦的到來，陽明山國家公園管理處邀請民眾以輕鬆步調走入山林，共同參與一一五「山迎曙光旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動，走入大自然迎接新年的到來。活動秉持國家公園精神，維持「低干擾、尊重自然」的宗旨，呼籲民眾以友善環境的方式體驗山林。陽管處提醒，元旦期間山區氣候寒冷多變，往年七星山頂氣溫常低於攝氏十度，且容易受東北季風影響。建議民眾務必備妥禦寒衣物與雨具，穿著防滑功能之登山鞋，並預留足夠的行程時間。部分路段坡度較陡，請依自身體力狀況量力而行，必要時可攜帶個人常用藥品。若天候不佳或身體不適，切勿勉強登山。升旗典禮將於一月一日上午八時在陽管處陽明山國家公園遊客中心前舉行，由留聲樂團（Resonance）帶來開場演出。登山活動則由民眾自行選擇出發地點，可自小油 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
有燈不亮? 文化小旅行景點缺失多 議員轟:恐怖小旅行
生活中心／綜合報導台北市文化局推廣的文化小旅行，現在卻被議員發現，有不少景點都出現很多狀況，像是步道路燈都不亮、椅子多處毀損等等，根本會讓觀光客看笑話。對此市長蔣萬安強調，會要求文化局全面檢視並改善。台北市議員（民）陳怡君：「這上面是有路燈的，一路上其實都非常的暗，我已經看不到我進來的路了，這就很暗非常的暗。」這真的不是新聞黑畫面，傍晚來步道散步，卻越走越暗，暗到以為這是在鬼屋冒險。台北市議員（民）陳怡君：「好不容易剛剛中段的時候有路燈，但是我們再繼續走，這真的太可怕了，前面的路完全又沒有路燈。」北市府文化局規劃的「文化小旅行」，卻被發現這晚上來走根本變成恐怖小旅行。北市文化局的文化小旅行中一景點，被發現路燈幾乎都不亮，宛如恐怖小旅行。（圖／民視新聞）民視記者周容萱：「這裡是北投焚化場運動公園旁邊的步道，不過這步道旁的每一張椅子幾乎都是毀損的，像這張我輕輕一扳，這木頭就可以被扳起來，使用上非常危險。」不只椅子，步道滿地落葉，對面還直接可見，一個廢棄門就這樣倒在一旁。民眾：「晚上這個燈會亮，沒有什麼可怕的啦，這邊農田就是這樣。」白天來走體感不太明顯，但畢竟是北市推廣的台北文化100點其中之一，甚至西門町出名的孝字號天橋，也是布滿塗鴉雜物，讓議員看不下去。議員也發現椅子幾乎每個都毀損，使用起來非常危險。（圖／民視新聞）台北市議員陳怡君vs.台北市長蔣萬安：「你是市長你有能力改變它，你有辦法讓它變得更美，你這麼帥可是市政這麼醜，你這樣子對嗎？我會請文化局這邊，就目前所有文化小旅行，全面做一次檢視。」北市文化局長蔡詩萍：「我們那個地方（舊雙溪河步道），本來就是一個生態保育區，所以它燈是沒有辦法那麼亮的，當然要加強一些，比較柔和的燈光改善這是可以考慮的。」文化小旅行本該推廣觀光，恐怕讓觀光客看笑話。原文出處：台北文化小旅行景點落漆 議員轟：恐怖小旅行 更多民視新聞報導李四川認自己「各方面比蔣萬安差」 卓冠廷大解封開噴1句這樣也能翻？桃園女租車開到「四輪朝天」 網傻眼台大肺結核匡列900人 發病機率曝！接觸後2年內發病風險最高民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
航政司：今年郵輪旅客估113.5萬人次、外籍逾40萬人次 同步創新高
交通部航政司長韓振華5日指出，2025年我國郵輪進出港旅客預計可望達113.5萬人次，超越疫情前2019年的105萬人次水準，創下歷史新高。其中，推估外籍旅客進出人次超過40萬人次、年增26.6％，以日籍旅客為大宗，且同樣超越疫情前32萬人次創下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景
每逢歲末時節，那些皆大歡喜的結局總能給人帶來莫名的慰藉，尤其賀曼（Hallmark）電視台製作的以聖誕為主題的浪漫電影中...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話