郵輪旅客今年破113萬人次創新高

▲交通部為了強化郵輪旅客權益，要求以母港營運的外籍郵輪公司，需在台設立分公司或委託我國籍代理業者處理消費爭議案件。（示意圖／台灣港務公司提供）

[NOWnews今日新聞] 我國郵輪進出港旅客預計今年可超過110萬人次，可超越疫情前的水準，創下歷史新高。而交通部為了強化郵輪旅客權益，除了指定航港局擔任郵輪主政機關，並要求以母港營運的外籍郵輪公司，需在台設立分公司或委託我國籍代理業處理消費爭議案件，同時完備郵輪定型化契約相關規範。

交通部指出，郵輪旅遊產品涵括食、宿、遊、購、行，非屬單純的運輸服務範疇，郵輪消費關係更是涉及旅客、旅行社與郵輪公司三方。過去曾發生因郵輪故障而衍生消費爭議案件，交通部為強化郵輪旅客權益保障，邀集航港局、觀光署等相關單位召開協調整合會議。

廣告 廣告

交通部提到，3項精進作包括指定航港局為郵輪主政機關，負責整體協調與督導，未來如發生重大消費爭議案件，也將會同觀光署成立「郵輪消費爭議處理小組」，邀集相關消費者保護機關、旅行社、郵輪公司及船務代理共同研議處理。

同時，也要求航港局及觀光署建立郵輪消費爭議資訊揭露機制，定期於官網消費者保護專區公告相關消費爭議案件統計與處理情形，使郵輪旅客能即時掌握相關訊息，提升資訊透明度。

交通部說明，郵輪運能量體龐大，主流型郵輪少則2000名旅客，多至5000到6000名旅客，為能有效處理相關郵輪消費案件，要求郵輪公司自明年1月1日起，如在台以母港營運載運旅客，應設立分公司或委託我國船務代理業負責處理消費爭議案件，以強化在地責任、落實在地管理。

另外，也全面檢討完備郵輪定型化契約應記載、及不得記載事項規範。交通部說，觀光署目前雖已訂定「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，主要適用於團體旅遊，針對多數郵輪旅客屬於未派領隊之個別旅遊型態，觀光署已研議增訂「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，預計在今年底前提出相關草案。

針對郵輪公司直接銷售或是委託旅行業代售的郵輪產品，交通部航港局已研訂「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，目前草案已送行政院消費者保護處審議中，最快115年即可上路。

依目前郵輪預報資料顯示，114年郵輪來台將超過560艘次，可恢復至疫情前108年的8成5，郵輪進出港旅客人數可望超越108年度105萬人次，可達110萬人次以上。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不只小紅書！臉書詐騙仍多 數發部三管齊下圍堵

華航開放空服戴眼鏡！穿運動鞋評估中 虎航也將跟進曝有新制服

台鐵調車員遭撞 送醫不治身亡