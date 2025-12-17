郵輪旅行沒保障？交通部：3個月內公告「定型化契約」

郵輪旅遊備受國人青睞，但既有法令跟不上市場發展速度，易發生消費糾紛。 圖：翻攝愛達地中海郵輪官網

[Newtalk新聞] 郵輪旅遊備受國人青睞，但既有法令跟不上市場發展速度，易發生消費糾紛。交通部今(17)日宣布，為保障國人權益，將在3個月內公告船票定型化契約，並在年底前將適用於郵輪旅遊的國外個別旅遊交易定型化契約送至行政院。

交通部統計，截至目前為止，2025年國際郵輪預估實際到港次數共計567艘，總旅遊人次約為144.44萬人，遠超疫情前的105.5萬人次高峰。其中，外籍旅客搭乘郵輪進出港人數更是突破40萬人次，創下歷史新高。然而，目前既有的「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得紀載事項」僅適用團體旅遊，對於個別旅客的保障仍不夠完備。

針對既有法律無法保障單獨旅客權益，交通部表示，目前已要求觀光署和航港局針對發生消費糾紛的遊輪成立爭議處理小組，並將「郵輪船票交易定型化契約」送至行政院消費者保護處，預計3個月內就會公布。

此外，交通部觀光署也承諾，會在今年底前，將適用於郵輪旅遊的「郵輪國外個別旅遊交易定型化契約」送往行政院審議，保障個別旅客權益。

