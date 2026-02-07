郵輪旅遊敗興而歸？緊盯「3大」違禁品 帶下船恐被罰到哭哭

財經中心／師瑞德報導

郵輪客注意！帶加熱菸、肉品下船恐重罰 基隆港郵輪旅客爆量，海關嚴查違禁品！114年已查獲196公斤違規肉品水果、1.8萬包未核准加熱菸。海關提醒：動植物產品、電子菸、未核准加熱菸「絕對禁帶」。免稅酒限1.5公升（18歲+）、捲菸限200支（20歲+）。超量請走紅線檯申報，以免荷包失血！（AI製圖）

隨著國際郵輪旅遊復甦，基隆港旅客人次再創新高！根據基隆關最新統計，114年度國際郵輪入境旅客飆破50萬人次，但隨之而來的違規攜帶物品案件也跟著暴增。海關示警，許多遊客開心出遊，回程卻因誤帶動植物產品、超量菸酒，甚至攜帶未經核准的加熱菸而被攔查。光是去年就查獲高達1.8萬包違規指定菸品，一旦觸法不僅東西被沒收，還得面臨巨額罰鍰，讓美好的假期在最後一刻慘變「荷包大失血」。

違規排行榜曝光！肉品、加熱菸成最大地雷

基隆關公布驚人的查緝數據，114年度在基隆港查獲未經檢疫的動植物產品（如肉乾、水果）高達196公斤；未依規定申報的捲菸有1,751條、酒類133公升。最令人震驚的是，俗稱「加熱菸」的指定菸品，因許多民眾誤以為國外買得到就能帶回，結果遭到海關攔截，累計查獲約1萬8,900包未經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品。基隆關強調，115年度郵輪旅客預估將持續攀升，海關將持續強化行李檢查，絕不手軟。

別心存僥倖！「電子菸、加熱菸」入境全禁

許多癮君子出國旅遊喜歡購買當地的特色菸品，但這卻是通關時的「絕對禁區」。海關重申，目前國內對於「類菸品」（如電子菸及其組合元件）是全面禁止攜帶入境；而「指定菸品」（加熱菸）及其必要組合元件，若未經衛福部健康風險評估審查通過，同樣不得攜帶。一旦被查獲，不僅商品全數扣押，還會移送衛生主管機關進行裁罰，罰金相當可觀，民眾切勿以身試法。

免稅額度看清楚！18歲與20歲門檻大不同

除了違禁品，合法的菸酒攜帶額度也是民眾常搞混的細節。基隆關說明，攜帶免稅酒類入境，需年滿18歲，額度為1.5公升（不限瓶數）；但攜帶免稅捲菸（200支）或雪茄（25支）、菸絲（1磅），則必須年滿20歲才適用。若不小心買太多，請務必走「紅線檯」向海關主動申報並補稅。若未申報被查獲，超量部分將直接沒入並處以罰鍰。海關呼籲，通關前若有疑慮，先走紅線檯洽詢才是保住荷包的唯一上策。

