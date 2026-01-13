郵輪業者舉辦感恩晚宴 持續推動台灣與世界對話

民視新聞／綜合報導

擁有三十年歷史的郵輪業者，周二晚上舉辦感恩晚宴，感謝去年同仁的努力，造就亮眼成績單，包括推動台灣在地文化與公益活動等，同時也宣布2026年的航程重點。

這回郵輪業者在台北，盛大舉辦感恩餐會，現場相當熱鬧。

總裁吳明發強調，去年舉辦了非常多種主題活動，甚至把霹靂布袋戲搬到船上表演。

郵輪業者舉辦感恩晚宴 宣布2026年航程重點

今年第一個航程，則邀請三金歌王沈文程來開演唱會，吸引許多喜愛懷舊音樂的旅客，也宣告新的一年，持續深耕郵輪市場。

廣告 廣告

郵輪業者舉辦感恩晚宴 宣布2026年航程重點

原文出處：郵輪業者舉辦感恩晚宴 宣布2026年航程重點

更多民視新聞報導

美少女郵輪遭殺害「屍體藏床底」！警鎖定16歲繼弟涉勒殺

只為500元！他硬逼少年路邊「脫光下跪」唱沈文程歌

頂級旅遊"精品化" 奢華遊歐"河輪"穿越歐陸

