郵輪熱爆！基隆港一年436艘次 創疫情後4大歷史新高

基隆港去年郵輪旅客突破4項歷史新高紀錄，包括總旅客人次、外籍旅客人次、Fly-cruise旅客人次以及郵輪首航次數，期待今年郵輪旅遊會突破新高。圖為地中海榮耀號郵輪。（張志康攝）

台灣港務公司基隆港務分公司7日表示，去年全年國際郵輪共計436艘次，載運旅客達99.3萬人次，其中，外籍旅客來訪人數較113年暴增41.3％，再加上「Fly-cruise（船進機出／機進船出） 旅客人次」、及「新船首航次數」，共計突破了4項歷史紀錄。

基隆港務分公司表示，114年全年基隆港旅客人數達99.3萬人次，較113年大幅成長26.2％，較108年歷史紀錄94.6萬人增加4.9％。港公司指出，郵輪旅客的增加主要來自於麗星郵輪的回歸，共帶來158艘次、31.2萬人次；其次是在基隆港部署亞太最大噸位客船的地中海郵輪，總計60艘次、26.9萬人次；歌詩達郵輪則以84艘次、22.9萬人次居第三位。

換言之，3家郵輪公司帶來的旅客人數，就占基隆港全年旅客數81.6％，儼然成為基隆港郵輪的「三本柱」。放眼2026年，麗星郵輪、地中海郵輪皆有增加航班的規劃，基隆港郵輪漲勢仍未歇息。

另外，來訪基隆港的外籍旅客人數部分，113年才以26.6萬人次創歷史紀錄，去年更增加為37.6萬人次，增幅達41.3％。港公司認為，歸功於掛靠港郵輪（旅客船進／船出）整體艘次較去年增加53艘次、人次增加約8.8萬人次。值得一提的是，歌詩達莎倫娜號114年在基隆港運作了共7趟韓國包船航程，搭載了3.1萬人次韓國旅客來台遊玩，同時也讓韓國旅客在整體外籍旅客占比從去年之2.9％成長至11.4％。

外籍旅客中，Fly-Cruise旅客共計6.1萬人次，較107年的歷史紀錄3.8萬人次大增58.9％，主要來自於挪威郵輪14艘次之母港航線，全船皆以外籍旅客為主，全年共帶來2.7萬人次Fly-Cruise旅客，占所有Fly-Cruise旅客之44.4％。

臺灣港務公司表示，近年來持續致力國際行銷及爭取客戶，有了階段性的成果。114年共計吸引了19條前所未見的新船首航基隆港，成為史上之最。其中更有4艘全台首見的郵輪品牌插旗基隆，分別為探險型之星凝郵輪（Scenic Cruises）、奢華型之三井海洋郵輪（Mitsui Ocean Cruises）、首家韓國資本之頭源郵輪(Duwon Cruise ＆ Ferry Co., Ltd.)以及艙房產權屬於旅客(而不歸屬船東)的住宅郵輪(Villa Vie)。

基隆港務分公司表示，今年將捐贈經費供移民署於基隆港西岸旅客中心增設4道自動化證照查驗設施，提供更智慧及順暢的通關環境。此外，今年將試辦在西岸旅客中心候船大廳的廁所洗手臺導入高緯度國家較常見的溫水水龍頭，期待旅客愉快的郵輪假期就從基隆港客運碼頭開始！

