郵輪突發免費冰淇淋？前員工曝驚人真相：跟屍體有關

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國際中心／游舒婷報導

現在越來越多人喜歡搭郵輪出遊，一名曾在郵輪上擔任歌手的達拉．史塔爾．塔克（Dara Starr Tucker）分享，如果郵輪上突然增加冰淇淋的供應量，那可能跟船上突然有人過世有關，相關說法引起討論。

近年郵輪旅遊越來越受歡迎。（示意圖／取自pixabay）

根據《紐約郵報》報導，史塔爾．塔克曾在TikTok發布影片，回應網友提問時提到一項流傳於郵輪員工之間的說法，說法指出，當船上冰淇淋供應量突然大增，甚至免費發送給旅客時，可能代表船上的冷凍空間正被騰出來安置遺體。

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報導指出，一艘載客約2500至3000人的大型郵輪，每趟航程平均可能有4至10名乘客死亡，主要原因是許多旅客年齡偏高，加上部分航程時間較長，因此偶爾會發生自然死亡或突發疾病等狀況。塔克進一步透露，多數郵輪雖設有專門停放遺體的太平間，但容量有限。

以塔克曾工作的船隻為例，船上太平間最多僅能容納約7具遺體，一旦死亡人數超過容量上限，就必須利用冷凍庫作為臨時存放空間，由於冷凍庫原本主要用來儲存冰淇淋、冷凍食品和其他食材，因此船員有時會先將部分冷凍食品取出，甚至加速發放給乘客，以騰出足夠空間存放遺體。

報導指出，隨著現代冷藏技術進步，如今郵輪已經配備專業冷凍與冷藏設備，並制定完善的遺體處理程序，不過還是有人聽完達拉分享的這段故事後笑稱：「以後看到免費冰淇淋可能不敢吃了。」

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