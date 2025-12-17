郵輪臨時改變航程 立委籲推定型化契約保障旅客

（中央社記者余曉涵台北17日電）有民眾預計搭乘郵輪去菲律賓，但業者臨時將航程改為沖繩，讓民眾認為權益受損。立委今天提出臨時提案，要求相關單位儘速訂定定型化契約。

立法院交通委員會今天邀請交通部、農業部及海洋委員會就「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行專題報告，並備質詢。

有民眾原本預計搭乘郵輪至菲律賓旅行，但出發前郵輪發布通知目的地將改到沖繩。不少立委認為，業者臨時變更航程，即使提供民眾全額退費，權益仍受損，應該要給旅客更多保障。

交通部次長林國顯表示，歡迎郵輪來台提供服務和旅遊方案，但對旅客也要有一定保障。

國民黨立委洪孟楷、邱若華、黃健豪、張智倫共同提出臨時提案，要求交通部應責成觀光署及航港局全面檢討完備郵輪定型化契約應記載及不得記載事項規範。

根據提案內容，觀光署目前已訂定公布「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，但主要適用於團體旅遊，針對多數郵輪旅客屬於未派領隊個別旅遊型態尚有不足，且針對郵輪公司直接銷售或委託銷售的郵輪產品，亦無完備保障。

提案指出，目前航港局訂有「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案送行政院消費者保護處審議中。另外，觀光署也正在研議訂定「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」。

觀光署表示，「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」預計今年底將送行政院審議。（編輯：張雅淨）1141217