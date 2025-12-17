郵輪臨時「菲律賓改至沖繩」惹議 交通部︰已著手擬定定型化契約規範
〔記者蔡昀容／台北報導〕麗星郵輪將明年3個菲律賓航班改至沖繩，引起消費者不滿。立委批評，郵輪相關定型化契約規範未跟上市場復甦速度。交通部表示，航港局針對船票、觀光署針對個別旅遊擬定定型化契約規範，都已著手擬定。
觀光署現行已有「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」適用於團體旅遊，但對於向船公司購買船票及未派領隊個別旅遊型態的消費者保障尚不足，郵輪消費爭議更時有所聞。
立法院交通委員會今(17日)請交通部列席報告。洪孟楷、邱若華等立委臨時提案，建請交通部責成觀光署及航港局，儘速完成郵輪船票及個別旅遊定型化契約法制作業公布實施，並督導業者落實辦理，維護旅客權益。交委會決議原案通過。
立委洪孟楷表示，麗星郵輪開賣明年1月菲律賓航班，卻臨時片面變更至沖繩；有旅客去過沖繩，若要取消行程，無法全額退費、要被扣手續費及服務費，旅客權益嚴重受損，法令未跟上市場復甦速度，政府應加強定型化契約規範。
立委林國成說，要監督郵輪約法三章，不能欺騙，怎能臨時更改？若旅客因為行程變更而有損失怎麼辦？
交通部常務次長林國顯表示，針對郵輪消費爭議，已請航港局及觀光署成立「郵輪消費爭議處理小組」應對。至於定型化契約，觀光署「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」正研議訂定，航港局「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案目前送行政院消費者保護處審議中，承諾3個月內出爐並公告。
航港局長葉協隆表示，麗星郵輪承諾旅客具體損失都願全額退費。
更多自由時報報導
雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份
台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山
溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻
明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會
其他人也在看
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 4 小時前 ・ 8
太早買、週二訂都不是最便宜？真相數據揭「超省機票」這時出現
生活中心／綜合報導春節連假即將到來，許多民眾都已經開始掏卡訂購度假行程，海外旅遊更是不少人鎖定目標，面對機票就有不少人猶豫「現在該下手嗎？」，機票、飯店價格波動就成為許多關注焦點，就有網友信奉都市傳說「週二午夜刷機票最便宜」的省錢大法，不過近日就有國外旅遊網站整理數據指出，機票不只不是非訂得越早越便宜，過早下手反而未必能省錢，甚至「週二午夜」也不是首選，顛覆不少旅客的訂票心法。民視 ・ 1 天前 ・ 1
巨鼠登機「伴飛10小時」客全嚇壞 荷蘭航空緊急停飛！250人受困滯留
若你搭上的飛機上突然冒出一隻大老鼠，應該會嚇壞所有人。荷蘭航空一架空中巴士A330飛機，12月10日從阿姆斯特丹起飛前往荷屬阿魯巴島的班機上，機內本該是乘客度假的快樂氣氛，卻因為一隻巨大老鼠全程伴飛，讓機上250名乘客超級崩潰，幾乎無法享受旅程。抵達目的地後，航空公司也立刻停飛進行清消。太報 ・ 20 小時前 ・ 1
梅花湖大減8萬人次 宜蘭擬搬「情人節」救老牌觀光景點
宜蘭縣冬山鄉兩大指標景區生態綠舟與梅花湖，近年遊客人次明顯下滑，統計顯示，生態綠舟比較前年減少近1萬6千人；梅花湖則大幅減少近8萬人。為扭轉頹勢，縣府提出多元振興策略，除升級硬體、活化水域遊憩，也評估將「情人節」移師梅花湖舉辦，帶動人潮回流。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
雄獅「森林巴士五感深度遊」 住新裝武陵富野、品茗福壽長春茶
【陳揚盛／綜合報導】雄獅旅遊整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻，未來的國旅將建立「一山一特色」的深度連結。首波示範行程鎖定「武陵農場」與「福壽山農場」，結合剛在2024年全新改裝的武陵富野渡假村，以雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合林業署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食，全新升級的「雙農場森境之旅」，全程採用寬敞舒適的豪華三排椅巴士，並結合專屬山林香氛，行程完整串聯武陵森林療癒、福壽山達觀亭獨家品茗、高山觀星及原民部落雙饗美饌，三天兩夜每人售價1萬5200元起。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投九九峰氦氣球樂園 明年1月試營運
南投縣政府耗時3年規畫、斥資5.22億元打造的九九峰氦氣球樂園，預計明年2月正式開園。為了讓園區軟硬體設施完善、提升遊客體驗，明年1月試營運，採預約制度，限制每日入園不超過2000人，優先開放當地鄉親、旅行社及觀光公協會等族群體驗收集意見，作為後續正式營運的調整參考。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
太平山封園4天恢復開放！遊客不怕冷衝山頂賞美景
太平山封園4天恢復開放！遊客不怕冷衝山頂賞美景EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
挑戰岩谷秘境！大崗山一日探險家
高雄畫刊,崗山,一日遊,探險家, 步道,爬山,溫泉,田寮 到田寮一日探險旅程，就從綠意盎然的山林與奇岩洞穴開始。從峽谷走到岩洞，再到「離月球最近的飯店」泡湯嚐美食，展現田寮既野性又溫柔的迷人樣貌。景點+ ・ 1 天前 ・ 2
第一次大阪自由行怎麼選住宿？一原則避開踩雷區，機場直達成關鍵 住宿稅調漲必知
YT頻道,MOOK玩什麼,旅遊,日本旅遊,大阪旅遊,大阪住宿,飯店,南海電鐵,關西機場 第一次大阪自由行怎麼選住宿？一原則避開踩雷區，機場直達成關鍵 住宿稅調漲必知 對許多第一次規劃大阪自由行的旅客來說，「住宿該選哪一區」往往是最讓人猶豫的問題。市中心選項看似多元，實際入住後卻可能因交通轉乘複雜、往返機場耗時，讓行程體力與時間都被大幅消耗。其實，只要掌握一個簡單原則，就能大幅降低選錯住宿地點的風險，那就是——從機場進市區是否方便，以及之後轉車跑景點是否順暢。此外，大阪住宿稅新制的調整也需要留意！景點+ ・ 21 小時前 ・ 發起對話
彰化芬園「仙草花之亂」 遊客車亂停農路阻交通
彰化芬園「仙草花之亂」 遊客車亂停農路阻交通EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
迎春！花蓮福容春節住房2340元起 台北凱撒「蛇馬都有」吃喝玩樂全搞定
2026馬年春節不到三個月，喜歡提早規劃春節出遊的民眾，早在今年九月就陸續以電話、訊息洽詢春節住房，福容大飯店花蓮店宣布，推出全方位年節團圓專案，包含經典春節住房、春節圍爐桌菜/自助餐，以及年菜外帶單品與組合桌菜，讓旅人和花蓮鄉親都能輕鬆歡慶佳節，為回饋粉絲回娘家，春節住房不漲價！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
〈中華旅遊〉陽明山櫻姿 小烏來天空步道
記者林怡孜∕台南報導 春日登山踏青正當時，中華旅行社特別推出「陽明山櫻姿繽紛．小烏來…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
機艙行李架「巨鼠亂竄」航班停飛250人滯留
[NOWnews今日新聞]飛機上有鼠！荷蘭皇家航空日前一架從阿姆斯特丹飛往加勒比海的班機上，有乘客發現一隻巨大老鼠在機艙內亂竄，不少乘客都感到噁心，航空公司為衛生及安全考量，取消後續行程，超過250名...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 2
釜山一日遊攻略！BT21陪你玩南浦影島白淺灘文化村 購物逛街看海文青小旅行
釜山,影島,南浦洞,龍頭山,大邱,影島,白淺村,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書 如果你是第一次走進釜山，卻又不想把行程排得太滿，那麼以「南浦洞＋影島」為主軸的一日遊，會是一條剛剛好的路線。這裡同時擁有市中心的熱鬧街區、歷史悠久的地標公園、面向大海的文化聚落，以及讓人可以慢下腳步、靜靜看海的散步路線。從上午一路走到傍晚，既能感受釜山的城市節奏，也能體會它貼近海洋的一面。這趟旅程不需要舟車勞頓，只要搭地鐵、公車，就能輕鬆串起景點，是非常適合自由行旅客安排的一日小旅行。景點+ ・ 16 小時前 ・ 發起對話
星宇航空今重啟馬尼拉航線 飛菲國每周23班
在台工作之菲律賓人口已超過16萬人，星宇航空（2646）今（16）日正式重啟台北－馬尼拉航線，提供每日一班早去午回的服務，重新串起台灣與菲律賓首都之間的重要空中通道，復航後星宇在菲律賓航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每周往返菲律賓航班總數達23班。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《觀光股》雄獅升級山林旅遊 一山一特色打造五感深度遊
【時報記者林資傑台北報導】隨著民眾對身心靈健康的重視程度與日漸增，旅遊業者雄獅(2731)整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻，認為未來國旅將建立「一山一特色」的深度連結，並將首波示範行程鎖定「武陵農場」與「福壽山農場」。 雄獅規畫將「五感策展」融入「森林巴士」，結合甫於2024年全新改裝的武陵富野渡假村，以雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合林業署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食，打造具三大亮點的打造五感深度遊。 全球健康研究所（GWI）報告指出，健康旅遊市場以每年雙位數快速成長，現代人渴望的旅遊已轉向「定點深度放鬆」。雄獅國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級高山資源，雄獅將「生物多樣性」作為旅遊設計的核心語言，將每座山的代表性動植物轉化為具體旅遊體驗。 王岳聰說明，未來雄獅山林路線將推出專屬「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，讓遊客旅程始於上車那一刻，視覺及嗅覺先被山林所環繞，且導覽內容與餐桌上的在地食材，均將聚焦該路線的生態主軸進行「五感策展」。 以武陵與福壽山行程為例，雄獅呼應雪山山脈生態系，時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
第十八屆全國副議長聯誼會 議長張峻接待 各縣市副議長體驗花蓮觀光
今日由張峻議長擔任東道主，盛大迎接全國各縣市副議長蒞臨花蓮參加第十八屆全國副議長聯誼會，第一天行程安排一系列精彩而具地方特色的觀光與文化體驗，展現花蓮山海與人文融合的獨特魅力，同時也期待各界副議長回去後持續推動與推薦花蓮旅遊發展。十六日早上由張峻議長在花蓮市區集合貴賓團隊後，前往壽豐鄉進行今日的重要參訪行程。第一站來到位於理想大地渡假區STARBUCKSHualienPromiselandShop星巴克花蓮理想門市，這家結合自然湖景、落羽松與童話風建築的特色咖啡門市，不僅是花東縱谷最新興的熱門打卡景點，更為花蓮南區的休閒旅遊注入新亮點。貴賓們漫步於湖畔木棧道、欣賞壯闊山水，在清新空氣中品味當地特色咖啡，感受花蓮慢活旅遊的魅力。接著行程前往花蓮中區著名景點花蓮觀光糖廠，此景 ...台灣新生報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay一鍵支付訂Agoda Booking.com旅遊新趨勢
在Agoda預訂全球旅宿，使用LINE Pay切換台幣一鍵支付(圖/LINE Pay 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
星宇復飛台北-馬尼拉 年底前釋出3航點限量1,000元優惠
星宇航空16日正式重啟台北－馬尼拉航線，提供每日一班早去午回的服務，重新串起台灣與菲律賓首都之間的重要空中通道，為往返兩地的旅客提供更穩定且高效率的飛航選擇。即日起至12月31日也同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克等3航點限時優惠，凡購買2026年2月13日前自台北出發的航班，可享1,000元優惠，限量500份。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 發起對話