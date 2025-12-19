郵輪觀光市場將突破百萬人次 陳素月爭取規劃彰化旅遊路線 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

郵輪觀光的旅遊模式升溫，根據交通部統計，2025年郵輪進出港旅客預計超過110萬人次，將創下歷史新高，且台中港明年將迎來4艘郵輪停泊，不少地方都盼能分得觀光紅潤；立委陳素月表示，彰化鄰近台中，更具有多項觀光亮點，已向觀光署長陳玉秀爭取規劃彰化旅遊路線，吸引更多郵輪旅客到訪彰化。

陳素月表示，觀光署官方網站針對「郵輪觀光」所安排的建議行程，台中港共設計了3條旅遊路線，鹿港老街與玻璃媽祖廟目前已被列在觀光署的建議行程當中，但相較於以往大型郵輪停靠幾小時的時間，明年停泊台中的4艘郵輪停靠時間為一到三天不等，旅遊時間拉長，旅遊深度也可增加。故她向陳玉秀爭取郵輪旅客上岸後的行程規劃，也獲允諾，將找觀光圈與旅行社一起協調，未來也會舉辦踩線團，將更多旅客帶到彰化。

陳素月強調，彰化深具觀光潛力，旅遊景點更是多元，不論是古蹟參訪，或是山線、海線的觀光都可以規畫出不錯的套裝行程，因此希望觀光署能跟地方政府合作，推出最好的行程。而中小型郵輪主打精品旅遊，客群偏好深度旅遊，因此觀光署一定要針對客群特性做規劃，才能加深國外旅客對台灣的印象，更能促進旅客回流。

陳玉秀回應，還有優化空間，未來可以將旅客引導至彰化，不論是鹿港老街還是玻璃媽祖廟，對外國人都是極有吸引力的景點。

針對台中港7年沒有任何郵輪停泊，港務公司董事長周永暉表示，旅行社、地接社的配合以及優惠和景點的串接都是影響郵輪停靠因素；疫情之後，港務公司一直都在積極與郵輪公司接洽，去年更是特別拜託航商做規畫，因此明年確定將會有4艘郵輪停泊台中港，未來2027年，也希望能將台中港列入郵輪停靠的首選。

照片來源：取自陳素月臉書

