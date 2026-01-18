郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

西雅圖的芬倫（Mollie Finlon）因為丈夫是船舶輪機工程師，因此能以極低費用或免費搭乘郵輪，經常航行的她分享擁有更好搭乘體驗的秘訣，就是在航行時就預訂下次行程，船上的郵輪顧問能提供更多資訊和更好的艙房，下訂前也要做功課，了解哪間郵輪公司最適合自己。

紐約郵報（New York Post）報導，38歲的芬倫因為丈夫職業的關係，能以極低價格或免費搭乘郵輪，並享受船上的食物、設施，她每年也會抽出幾個月的時間在高級郵輪上擔任特邀講者。

芬倫說，想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。

除了當面和郵輪顧問預訂，芬倫也建議上網搜尋做功課，因為每艘船的設施、格局和船上活動都不同，可以看別人拍的影片、上網找相關文章或在社群媒體看其他人的分享，很多人沒有完全了解就下訂行程。

芬倫大多數的時間都在郵輪上度過，她也因此探索很多地方，她說這樣的生活看似令人羨慕，但其實也充滿挑戰，例如當她或丈夫在船上工作時，每天都要上班，沒有休假。

芬倫自從發現朝九晚五的工作模式不適合自己後，2011年開始在郵輪上工作，這些年來她造訪超過一百個國家，她說每天都會到一個新的地方或探索沒去過的地點，也會遇見來自世界各地的人。

