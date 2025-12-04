都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者

台灣大學校園內出現肺結核確診個案，引發師生關注。根據台北市立聯合醫院昆明防治中心發出的通知，多名符合肺結核接觸者標準的學生，依法必須接受衛教說明、胸部X光檢查及抽血檢驗。

台北市衛生局表示，在接獲確診通報後已立即啟動疫情調查，與校方保持密切聯繫，掌握接觸者名單與資料。衛生局強調，收到檢查通知不代表確診，呼籲學生配合檢查，切勿恐慌。基於傳染病防治法規及保護當事人隱私，具體匡列人數與個案細節暫不對外透露。

疾管署發言人林明誠今日說明，此事件為單一確診個案，並非校園群聚感染。匡列原則為在同空間內一天接觸8小時以上，或累計接觸達40小時以上。個案感染源仍在釐清中，不排除是自其他地方感染。

從學生在網路社群的討論顯示，此次通知檢查時間恰逢期末考週，引起學生不便。部分學生透露去年就曾收過類似通知，且多數接獲通知者都曾修習同一門「經濟學原理」課程，推測感染源可能與此課程有關。

結核病是由結核桿菌引起的慢性傳染病，主要透過飛沫與空氣傳染。健康人受到結核菌感染後通常不會立即發病，一生中約有5%至10%的發病機率，感染後首兩年內發病機率最高。常見症狀包括咳嗽超過兩週、體重減輕、發燒、倦怠、食慾不振等。

根據醫學統計，若給予適當的抗結核藥物治療，結核病幾乎可以百分之百痊癒。但若不予治療，三年內約有一半病人會死亡，另外三成病人雖不致死，但會持續排出細菌，傳染給周遭密切接觸者。

衛生局呼籲外界與校內師生尊重病人隱私，切勿肉搜、轉傳或發布任何可能涉及確診者及接觸者的個人資訊，以免觸法並造成當事人二度傷害。目前疫調作業仍持續進行中，相關接觸者的匡列範圍會視調查進度動態調整。

