都上過這堂課！多名台大生遭匡列「肺結核接觸者」 疾管署已掌握：非校園群聚

近日台大多名學生收到肺結核接觸通知，要求進行X光及抽血檢查，甚至遠在海外交換的學生也接到通知。對此，疾管署今（4）日證實已掌握此案，現由台北市衛生局和校方共同介入處理中，並表示此次為單一確診個案、不是校園群聚；北市衛生局則提到，匡列人數目前還在確認中。

有多名台大學生在網路社群上發文指出收到保健中心通知信，因符合肺結核接觸者標準，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查，信中也提到X光與抽血均為強制檢查。有學生表示，檢查安排卻遇到期末考週，實在太擾民。

然而，這已非台大學生首次接獲肺結核接觸通知通知，懷疑感染源頭可能與1至2年前修習的某堂課程有關；甚至有目前遠在外國交換的學生也收到信，顯示匡列追蹤時間跨度長達1年以上。

對於網傳台大學生接獲肺結核接觸者檢查通知案，疾管署證實已掌握此案，現由台北市衛生局和校方共同介入處理中；疾管署強調，此事件為單一確診個案、不是校園群聚。台大校方也說明，配合衛生主管機關之規定進行相關防疫措施，因防疫措施涉及個資，故不便說明細節。

疾管署指出，衛生單位及學校都有掌握，目前正就個案活動及接觸情形，依照在防治工作指引進行，是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上為原則，匡列後同時會安排追蹤檢查。

疾管署強調，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追蹤檢查即可。

台北市衛生局則表示，將依據結核病防治工作手冊進行接觸者進行匡列，至於匡列人數目前還在確認中。另考量接觸者檢查之便利性，衛生單位會與學校、職場等場域合作安排接觸者集中檢查與衛生教育，如接獲通知，應配合接受檢查；如因故無法前往，須持衛生單位開立的接觸者就醫轉介單自行前往醫療院所檢查。

台北市衛生局強調，若接獲通知，應於指定時間內完成接觸者檢查；如在海外就醫不便，建議於返台後儘速與學校或衛生單位聯絡。

