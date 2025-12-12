都不得罪？白宮回應中日僵局：美國與兩國皆「關係良好」

中日關係急遽惡化之際，美國白宮發言人李威特11日表示，美國總統川普與日本及中國大陸的領袖，都維持良好關係，她並強調，美國應在維持美日堅實同盟的同時，與中國大陸建立並維持良好的實務性合作關係。

美國白宮發言人李威特。（圖／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）報導，李威特（Karoline Leavitt）11日在白宮記者會表示，「川普（Donald Trump）總統認為，美國應在維持與日本非常強固的同盟關係的同時，也與中國建立良好的實務關係。」

有媒體提及，美國是否擔憂中日產生軍事衝突，她首先強調美日關係表示，「總統與日本新任首相建立了非常良好的關係。日本是美國偉大的盟友。」另一方面，李威特指出，「總統與習近平主席建立了良好的工作關係」，「總統認為，美國應該在與中國建立良好工作關係的同時，也與日本保持非常牢固的聯盟關係」，似乎避免直接評論中日關係的惡化。

日本首相高市早苗上月初在國會答詢期間，表述「台灣有事」的言論引發中國大陸強烈不滿，造成兩國關係陷入緊張，中方不僅呼籲公民暫緩赴日旅遊，還發生中方軍機以雷達照射日本戰機的情形，緊張程度不斷提升，至今沒有和緩跡象。

