都修過這堂課 台大學生收「肺結核匡列」通知

台北市衛生局證實有肺結核確診個案，發出肺結核接觸通知給台灣大學學生，匡列人數在統計中。台大生也在Dcard上貼出保健中心寄來的郵件，指稱收到北市聯合醫院結核病防治組告知「您已符合肺結核接觸者標準」，為了健康務必依法接受衛教、X光和抽血檢查。

更有台大學生表示，去年曾收到通知，且收到的人幾乎都曾修過「經濟學原理」，懷疑感染源與這門課有關。不過，詳情相關單位仍在疫調。

不少學生留言「我是大概1-2年前，好像是因為修個經原（經濟學原理），那時候確實只有檢查一次而已」、「我也收到，財金還是經濟的課吧，而且上次通知只需要一天，這次要去檢查2天...」、「我在日本當交換生也收到，看來是去年2月的事情了」。

台大校方表示，配合主管機關防疫，但因防疫措施涉及個資故不便說明細節。

台北市衛生局指出，確實有確診個案，目前匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上之接觸者。

