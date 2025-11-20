都吃錯了！魚油、魚肝油差很大 營養師：想護眼要選「它」
記者蔣季容／台北報導
許多民眾已養成每天吃保健食品的習慣，不過你真的有吃對嗎？營養師黃品瑄舉例，像是魚油、魚肝油名稱相似，但其實來源與作用大不同，千萬不能盲目亂挑、亂吃。
黃品瑄在臉書指出，「魚油」是從深海魚的脂肪或魚肉萃取的，裡面主要含的是Omega-3，包含EPA與DHA，重點在於保護心血管、降低三酸甘油脂、抗發炎等作用。如果想要保護心血管、控制血脂就要選擇魚油。
黃品瑄提到，「魚肝油」則是從魚的肝臟萃取出來的，主要成分是維生素A、維生素D，針對視力、免疫力及骨骼都有幫助。如果你缺乏日曬，想要顧骨本，又是用眼過度的3C族的話就選魚肝油。
此外，營養師李婉萍提醒，攝取高劑量魚油可能會影響血液凝結、造成出血現象，當服用超過3g時務必要追蹤。至於食用魚肝油保健品也須注意劑量，由於維生素A和D都是脂溶性，較不易排出、會儲存在體內，若攝取過量恐有中毒風險。
更多三立新聞網報導
27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」
週末回暖飆30度！下波東北季風又來了 氣象署：這2天最冷探15度
戒菸3年竟肺癌末期！他靠「1方法」抗癌成功 5公分腫瘤消失了
天氣冷易猝死！內政部「起床4步驟」保命：先賴床一下
其他人也在看
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 13 小時前
有點不敢吃蛋？ 營養師曝「5食物」也能補足蛋白質！
芬普尼雞蛋事件影響至今，許多民眾暫時不敢食用雞蛋，擔心蛋白質攝取不足。營養專家指出，日常生活中有多種食物可以替代雞蛋的蛋白質來源，只要均衡攝取不同種類的食物，就能安心補足營養，無須過度擔憂。中天新聞網 ・ 1 天前
吃錯時間比沒吃還慘！保健食品最完整吃法 鈣、鎂、B群別再吃錯
保健品在我們的生活中扮演著重要的角色，幫助我們補充營養、增強免疫系統和維持整體健康。然而，很多人是否只是隨意地將各種保健品，如魚油、B 群、鈣片、維他命C 等，一把抓起來，配水咕嚕咕嚕吞下？小心這樣吃健康2.0 ・ 14 小時前
不吃甜就安全？營養師點名「常吃這幾樣」血糖飆更快 餐後立刻吃水果也不OK
很多人以為只要不吃甜食，血糖就能穩，但其實要控糖不踩雷，營養師高敏敏指出，先了解「GI值、GL值」這兩個關鍵指標，才能吃得安心又聰明！ GI值vs GL值 ．GI值（升糖指數）：是指食物吃下去後，讓血糖上升的「速度」。像一碗白飯GI值高，吃完血糖會快速升高．GL值（升糖負荷）：則是指一整份餐對血糖的「影響程度」。如果同樣是一碗飯，加上蔬菜與蛋白質，GL值就會下降，因為整體升糖速度被平衡了 日常這樣吃 有效控醣 ．主食選全穀類燕麥、糙米、全麥麵包、玉米、地瓜等食物，富含膳食纖維，能減緩醣類吸收速度，幫助血糖平穩不會突然飆升．蛋白質優先選擇豆製品豆腐、黃豆、黑豆、毛豆都是優質植物蛋白來源，含有植化素與膳食纖維，能幫助控制血糖，還能增加胰島素敏感度，讓身體更有效率地利用能量．蔬菜澱粉1:1餐盤中蔬菜量應與主食量相當，可增加飽足，並延緩血糖上升；特別是香菇也是蔬菜．水果餐間吃兩餐之間吃水果，可減少血糖起伏，若餐後立刻吃，容易造成血糖高低不穩．增加整餐豐富度每餐有蛋白質、蔬菜與全穀類，就能有效降低整體GL值，控糖更輕鬆 這些食物要少吃 幫助穩住血糖 若平常不小心攝取到高風險食物，也會讓血糖一下子常春月刊 ・ 1 天前
薑母鴨一餐破千大卡！營養師曝「4招」：這樣吃更營養
這幾天受到東北季風及強冷空氣南下影響，天氣越來越冷，天冷時就有不少民眾想吃薑母鴨和羊肉爐暖暖胃。不過，這些美食的熱量其實並不低，營養師余朱青表示，一餐薑母鴨的熱量可能就超過1000大卡，且鈉含量也高達2700毫克，建議民眾適量攝取，以免水腫或發福。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冬天「喝1飲品」醫大推！助暖身、促進代謝 還能穩定血糖
天氣逐漸轉冷，容易出現手腳冰冷的情形，除了添衣保暖外，也可適量飲用薑茶。營養醫學專家劉博仁提到，最新研究發現，薑不只有助於抗發炎、抗氧化，還能擴張末梢微血管、增加循環，達到暖身的作用，而冬天泡薑茶優先選老薑，若怕辣可用嫩薑，但保暖效果較溫和。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 1 天前
它是超級堅果！補腦、降血壓血脂、防糖尿病 還能抗癌
堅果有益健康，核桃更是首選。營養師薛曉晶表示，最新的臨床研究與大型觀察研究顯示，核桃的健康益處極多，不只能降血脂血壓、護心血管、降低慢性發炎、調節腸道益菌生態、降低失智風險，還能預防糖尿病。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
吃早餐配咖啡竟缺鐵？46歲吳辰君想捐血因「缺鐵」被打槍 再等2個月
早餐總是喝咖啡竟會造成缺鐵？90年代影壇女神吳辰君日前在臉書發文指出，想要捐血卻被打槍，原來是捐血站人員說她缺鐵造成無法捐血，因為她說早餐都是配著咖啡一起吃，護理人員認為可能是咖啡影響鐵質吸收，提醒她健康2.0 ・ 14 小時前
失控的甲狀腺亢進可能引發甲狀腺風暴！醫師教你如何控制甲狀腺
【健康醫療網／記者陳靖安報導】甲狀腺亢進起因於甲狀腺分泌過多賀爾蒙，使身體代謝速度過快，進而出現心悸、手抖、怕熱、出汗多、體重下降但食慾旺盛、月經不規則、頸部腫大或突眼等症狀。臺北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師吳佳潔表示，若未即時治療，嚴重者可能引發「甲狀腺風暴」，導致高燒、心律不整甚至休克，為急重症狀況。 造成甲狀腺亢進 自體免疫疾病是最常見原因 吳佳潔醫師指出，甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。造成甲狀腺亢進的原因有很多種，最常見的是自體免疫性疾病如葛瑞夫茲氏症（Graves’ disease），即身體的免疫系統誤將甲狀腺當作外敵而持續刺激它分泌賀爾蒙。其他原因包括甲狀腺結節或腺瘤過度活躍、甲狀腺發炎導致賀爾蒙短暫釋放、攝取過多含碘食物或服用含碘藥物。 初期以藥物治療為主 視情況需手術或補充賀爾蒙 甲狀腺亢進的治療主要目標是讓賀爾蒙分泌恢復平衡，並減少對身體的過度刺激。吳佳潔醫師提到，初期多以藥物治療為主，透過抑制賀爾蒙製造的藥物來控制病情，必要時可合併心臟用藥以減輕心悸與手抖等不適。治療期間需定期抽血檢查甲狀腺及肝功能，確健康醫療網 ・ 1 天前
高血糖不能喝果汁？這樣喝穩血糖、降血壓 2種菜降血糖超有效
高血糖也能喝蔬果綠拿鐵嗎？養生達人陳月卿認為，每個人都能喝綠拿鐵，選對食材還能幫助穩定血糖、血壓，讓身體回到自然平衡的狀態。 喝綠拿鐵穩定血糖 癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，高血糖能不能喝果健康2.0 ・ 14 小時前
沙丁魚斷食爆紅缺貨！一天吃5罐能狂瘦？有副作用嗎？專家警告：3族群不宜
沙丁魚罐頭在網路爆紅，引發搶購熱潮，一度造成超市缺貨。沙丁魚富含Omega3、營養價值高。有研究指出，「沙丁魚斷食法」能幫助減脂，還能有效維持體能表現。但有副作用嗎？哪些人不適合？ 沙丁魚罐頭近期在社群媒體上爆紅，成為討論度超高的食物。初日診所減重暨家醫科醫師李思賢在Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」指出，「大家聽到斷食最擔心的2件事，就是掉肌肉、沒精神。但沙丁魚斷食剛好反過來。」 沙丁魚斷食法怎麼做？ 沙丁魚斷食法（Sardine Fast）是短期內只吃沙丁魚、不吃其他食物。李思賢在Facebook發文中提到，根據牛津大學生理學、解剖學與遺傳學系博士Nick Norwitz的建議，每50磅（約22.7公斤）的體重可吃1罐沙丁魚。換算後，一般人每天大概要吃3～5罐橄欖油浸泡的沙丁魚罐頭。 不過，李思賢提醒，食用整尾魚才能吃進最多營養，因此關鍵在於「能不能吃到皮、骨、內臟都還在的整尾沙丁魚」。李思賢指出，沙丁魚罐頭提供了高品質的胺基酸、EPA／DHA、維生素B12、輔酶Q10、肌酸，熱量不高，卻能補充身體所需的鈣及微量礦物質，「從營養密度來看，沙丁魚真的稱得上是『海裡游的康健雜誌 ・ 10 小時前
肩頸硬≠忙碌！醫揭「1情況」害血管破裂、血栓：中風接著來
許多人常有肩頸緊、硬的困擾，以為只是忙太久，醫師楊智鈞表示，肩頸緊其實是在預告一場風險，在高壓環境下，人的呼吸變淺、血管微微收縮，於是肩頸越繃越緊，身體進入慢性發炎狀態。研究指出，發炎細胞越多，血管破裂與血栓形成的風險最高可達3.5倍，進而引發中風等心血管疾病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
甜點吃到身體抗議？蔡健雅「皮膚過敏、體內發炎」引爆身體警訊，中醫觀點這樣看
屢獲金曲獎肯定的歌手蔡健雅，其實曾因迷上烘焙而動念轉行。讓人意外的是，這位音樂實力備受肯定的歌后，曾經愛甜點愛到想放下歌手身分，全心投入甜點世界。姊妹淘 ・ 1 天前
國人鈣質攝取普遍不足 營養師籲：每天早晚一杯奶
根據國民健康署國民營養健康狀況調查（106-109年），國人鈣質攝取普遍不足，僅1-3歲族群達到建議量，其他年齡層攝取量約為需要量一半，成大醫院營養部黃薇營養師說明，綜觀歷年調查結果，鈣質是國人攝取嚴重不足的必需營養素之一。鈣是人體內含量最多的巨量礦物質營養素，99%存在骨骼及牙齒中，幫助維持骨骼強健；剩餘1%分布於軟體組織與體液中，控制肌肉收縮、神經訊息傳導、細胞內訊息傳遞與荷爾蒙分泌等重要功能。若長期鈣質攝取不足，會造成多方面健康影響。對於生長中青少年，可能無法達到巔峰骨量，提高未來骨骼疾病風險；中高齡者則容易因骨質流失，增加骨質疏鬆與骨折的風險。此外，鈣質攝取不足時，骨骼中的鈣會被釋放至血液，以維持血鈣恆定，而進一步加速骨質流失。鈣質不足也可能造成肌肉痙攣、四肢麻木，甚至影響心律，不容忽視。根據衛生福利部膳食營養素參考攝取量（DRIs）建議，青少年每日鈣攝取為1200毫克，成人、老年人與孕婦則每日建議攝取量為1000毫克。日常飲食中，容易取得的高鈣來源為乳製品，例如鮮奶、優格與起司，都是方便且吸收率佳的選擇。豆類製品如小方豆乾、凍豆腐，在製作過程中使用鈣凝固劑，也能提供良好的鈣質台灣好新聞 ・ 15 小時前
體力差手腳冰冷被稱「現代林黛玉」中醫：藥膳調理體質助身子暖
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】38歲吳小姐是上班族，外表秀氣身材纖細，從小因為體力差、手腳經常冷冰冰，被同學戲稱是「現代林黛玉」，近幾年一入冬，感覺症狀更嚴重。去年底就醫接受中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診表示現在手腳比較溫暖，體力也好很多。衛生福利部臺中醫院中醫科鄭惟仁醫師指出，患者經診斷屬於「脾腎陽虛」的虛寒體質，所以他除了開立了溫補脾腎與補氣養血的中藥配方，也建議她可以適時補充一些藥膳搭配治療，增加療效；在服用2個月藥物後，手腳明顯變得比較溫暖，也沒那麼容易疲勞。 現代人營養好 立冬進補中醫推：較溫和藥膳 鄭惟仁醫師說，立冬是冬天要開始的節氣，立冬進補的習俗則始於華人以農立國，因冬天是植物休養生息的季節，當時就用食補方式犒賞自己一年來體力勞動的辛勞；但現在社會大家營養狀況良好，跟過去偶爾才能吃上一餐肉有較大的差距，所以面對每年的立冬進補藥膳，他推薦選擇比較溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳即可。 藥膳並非人人適合 吃太多恐加重疾病症狀 至於寒流來襲時大家想吃羊肉爐、薑母鴨等溫補藥膳暖身，鄭惟仁醫師提醒，一般人適量攝取是可以的，但對於肥胖、高血脂患者來說，健康醫療網 ・ 10 小時前
獨家／「假快樂食物」耗損大腦 這些美食都上榜！權威醫：憂鬱症推手
每一口吃下去的食物和飲料不僅關係著健康，竟也與「情緒有關」。我國基因權威張家銘醫師表示，有些食物吃下去當下是「感覺安慰」的，但它其實正在默默耗損人們的大腦、情緒與神經系統的韌性，長期下來，真的會讓人越來越「不快樂」，甚至成為憂鬱症、焦慮症、慢性疲勞的推手。而這些食物相當常見，包括：炸雞、薯條、奶茶和奶油酥餅等。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
心臟病不是男性專屬！女性心肌梗塞「隱晦症狀多」 醫：這些情況別輕忽
國泰綜合醫院心血管中心專科護理師潘姿菁國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫心臟病長期以來被視為男性的健康問題，但事實上，女性同樣面臨著心臟病的威脅。根據世界衛生組織的數據，心血管疾病是全球女性的頭號殺eNews ・ 23 小時前
吃對糖可以殺死癌細胞！研究揭「天然甘露糖」可讓膀胱癌細胞自爆
怕胖、擔心血糖升高，近幾年來，坊間掀起少糖、無糖等飲食風潮，不過，台北榮總遺傳優生科主任張家銘透過臉書提醒，「不是所有糖都壞，有些糖懂得殺死癌細胞」，存在於天然水果的「天然甘露糖」可讓膀胱癌細胞自爆，而多吃蔓越莓、蘋果、橘子、桃子和豆類等可預防泌尿道感染。《優活健康網》特摘此篇分享甘露糖的相關研究。優活健康網 ・ 11 小時前
國民營養普查4歲後鈣嚴重不足 營養師：每天早晚1杯奶
國民健康署調查2017年到2020年我國國民營養健康狀況，發現國人鈣質攝取普遍不足，僅1-3歲幼兒族群達到建議量；其他年齡層攝取量約為需要量的一半。成大醫院營養師指歷年調查可知鈣質是國人攝取嚴重不足的必需營養素之一，因鈣攝取不足、問題多，建議民眾每天早晚可各喝1杯牛奶（1杯約240C.C.）。自由時報 ・ 1 天前