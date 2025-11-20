都吃錯了！魚油、魚肝油差很大 營養師：想護眼要選「它」

記者蔣季容／台北報導

營養師黃品瑄表示，魚油及魚肝油差很大。（圖／翻攝自黃品瑄臉書）

許多民眾已養成每天吃保健食品的習慣，不過你真的有吃對嗎？營養師黃品瑄舉例，像是魚油、魚肝油名稱相似，但其實來源與作用大不同，千萬不能盲目亂挑、亂吃。

黃品瑄在臉書指出，「魚油」是從深海魚的脂肪或魚肉萃取的，裡面主要含的是Omega-3，包含EPA與DHA，重點在於保護心血管、降低三酸甘油脂、抗發炎等作用。如果想要保護心血管、控制血脂就要選擇魚油。

黃品瑄提到，「魚肝油」則是從魚的肝臟萃取出來的，主要成分是維生素A、維生素D，針對視力、免疫力及骨骼都有幫助。如果你缺乏日曬，想要顧骨本，又是用眼過度的3C族的話就選魚肝油。

此外，營養師李婉萍提醒，攝取高劑量魚油可能會影響血液凝結、造成出血現象，當服用超過3g時務必要追蹤。至於食用魚肝油保健品也須注意劑量，由於維生素A和D都是脂溶性，較不易排出、會儲存在體內，若攝取過量恐有中毒風險。

