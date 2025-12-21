都市中寧靜！ 中央公園再增「美學打卡點」

台中的中央公園再新增新網美打卡景點，剛好坐落在綠美圖旁邊，打造都市中寧靜片刻的生活美學休憩空間。

圖／TVBS

走進台中中央公園，玻璃陽光照進波西米亞風的沙發區，度假風滿滿。

室外草皮還可以坐著野餐，一眼望去，是都市中寧靜的片刻。

坐落在公園味覺體驗區草坡制高點，是綠美圖和會展中心最醒目焦點。

台中市建設局長陳大田：「Funkyland在今天12月21日，慶祝聖誕節的前夕正式來跟大家見面，經過兩位年輕人他們很有創意巧思，特別利用這個地方，冥想也都可以來這裡，世界聞名的綠美圖，地方草坪上休憩，在這邊吃輕食跟咖啡，更有趣的是它還可以帶毛小孩來喔。」

12感官空間味覺體驗區，無論拍照、喝咖啡、野餐，還是要靜靜賞夕陽都可以，自然、設計、生活美學集聚一手，也成了中央公園最新「網美打卡景點」。

