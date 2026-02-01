都市人沒看過！通霄焢窯被當「小墳塚」 引熱議打響活動名號

苗栗縣通霄鎮公所將於本月7日在通霄鎮城北里121縣道旁農田，舉辦千人焢窯活動，鎮公所貼心地替參加民眾事先疊好焢窯，以紅磚土塊疊成的焢窯排列齊整，數量多達230座，遠遠看去讓路過年輕民眾誤認有如小型墳塜。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮公所將於本月7日在通霄鎮城北里121縣道旁農田，舉辦千人焢窯活動，鎮公所貼心地替參加民眾事先疊好焢窯，以紅磚土塊疊成的焢窯排列齊整，數量多達230座，遠遠看去讓路過年輕民眾誤認有如小型墳塚，貼文在網路上引發熱議，也意外打響通霄鎮公所焢窯活動名號。

苗栗縣是農業縣份，18鄉鎮市都有大小不一的農田，過去每年到了秋收結束，田土略為乾燥後，農家老小就會在田間以土塊疊成焢窯，焢烤地瓜、玉米、雞蛋等簡單食材，由於焢窯所需器材簡單易得，隨處取材，又可讓家人團聚共享農忙之餘的輕閒娛樂，成了許多來自鄉間民眾最懷念的場景和味道。

苗栗縣18鄉鎮市都有大小不一的焢窯活動，包括頭份市、後龍鎮、通霄鎮等每年冬日都會舉辦千人焢窯活動。今年通霄鎮公所選在2月7日上午在通霄鎮城北里121縣道旁農田，舉辦千人焢窯大會，通霄鎮公所非常貼心地替參與焢窯的民眾，事先以紅磚頭及土塊架疊成土窯，總共完成了230座土窯，眾多土窯排列整齊，遠遠望去相當壯觀。

但就是因為土窯排列齊整，加上數量又多達230座，讓路過沒有焢窯經驗的年輕民眾，乍看之下嚇了一大跳，把土窯誤認成小墳塚，拍下照片貼文到網路平台詢問「這是小墳墓嗎？」「還是集團火化現場？」有網友直接回答「是食材集體火化儀式」、「地瓜集體火化儀式」另有網友給了答案「這是焢窯」由於貼文詢問民眾自稱是來自台北都會，不知道什麼是焢窯，熱心網友立即詳文解釋焢窯內容。讓一場在鄉下習以為常的焢窯活動引發網路熱議，意外地打響了通霄鎮公所親子焢窯活動的名號。

