都市傳說是真的！她停車費「靠1招」成功歸0

許多百貨公司的停車收費高，所以量販店或百貨公司都提供「消費折抵停車費」的機制，讓民眾購物之餘也能減輕停車負擔。近日就有網友分享，自己在大賣場有停車，原本消費只能折抵部分金額的停車費，卻因為繳費機上一張被留下的折抵小白單，意外幫助她的停車費直接歸零，貼文曝光後引發大量網友討論，也讓不少人直呼這樣的情況「其實很常見」。





停車場都市傳說是真的！她拿「神祕小白單」一掃直接變0元…網揭暖心真相

原PO使用繳費機凹槽裡其他人的小白單折抵停車費成功。（圖／翻攝自Threads@lawa7057）

原PO在Threads發文表示，母親到賣場購物後準備繳停車費，原本費用為100元，使用手中折抵券先扣掉75元，正準備支付剩下的25元時，發現繳費機凹槽裡放著其他人留下的折抵券，母親順手掃描後，剩餘金額瞬間被全數折抵，完全不用再付錢，讓她當場驚喜不已，也忍不住隔空向不知名的好心人道謝。原PO透露，自己其實曾在網路上看過有人分享，會把用不到的停車折抵單留在繳費機上，沒想到這次真的親眼驗證「都市傳說」。

有網友分享公廁衛生紙使用完時，有好心人留下小包衛生紙給下一位使用。（示意圖，翻攝自Pexels）

貼文曝光後迅速引發熱議，吸引超過2萬名網友按讚留言，不少人表示這早已是不少停車場的默契，「我也會把沒用完的留著」、「因為我也撿過別人留下的」、「昨天一次掃到兩張，直接省下停車費」。留言區也出現大量網友分享相似經驗，有人說曾在排隊繳費時，直接被後面的人遞上一張多的折抵券；也有人提到，常看到繳費機旁堆著一疊小白單，「大家好像都知道要留給下一個人」。不少人感嘆，「這是台灣人才懂的默契」、「我現在用不到也一定會留下來」，甚至有人分享她在公廁發現衛生紙沒了，但有人留下小包衛生紙給下一位使用；而郵局排隊時有人把號碼牌讓出。





