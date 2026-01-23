都市傳說竟是真的！母女檔挑彩券邊放「尾牙神曲」 隔天爽中一百萬
財經中心／師瑞德報導
新春佳節將至，彩券行喜氣洋洋！近日傳出兩則刮刮樂百萬大獎的喜訊，一則是神秘客悄悄捎來喜訊，另一則則是母女檔靠著「尾牙中獎神曲」助攻，幸運刮中大獎。這兩則故事不僅為得主帶來驚喜，也為彩券行增添了濃濃的喜氣。
雙神護財、開門見喜！神秘客捎來刮刮樂百萬獎中獎通知
位於臺北市松山區的「松福投注站」代理人呂秀鳳小姐表示，早上準備開門營業時，赫然發現彩券行店門內出現一張刮出百萬大獎的彩券影本。經過核對，真的是店內售出的「1,200萬大吉利」幸運刮出100萬元大獎，讓她忍不住直呼：「真的是喜從天降，太強運了吧！」雖然不知道悄悄來報喜的幸運中獎人是誰，但她表示平時來店顧客多是上班族，也很替這位神祕客感到開心。呂小姐表示今年初特別恭請濟公師父親臨到店祈福加持，且店門口正對香火鼎盛的延吉福德宮，「雙神護財」果真有好事臨門。
尾牙中獎神曲助攻！母女檔幸運刮中百萬大獎
另一則喜訊來自苗栗縣頭份市的「富貴隆來彩券行」。刮中「2,000萬超級紅包」100萬元大獎是一對幸運母女檔。根據代理人邱春長先生表示，母女兩人在(20日)上市當天即迫不及待的到店裡挑一本「2,000萬超級紅包」。挑選的時候聽到女兒手機中傳來一段旋律，代理人邱先生好奇詢問才得知是最近流行的都市傳說，只要播放「尾牙中獎神曲」就可以帶來好運。隔天(21日)那位母親就帶著其中一張刮刮樂到彩券行給代理人確認，結果真的刮中100萬元大獎。沒想到「尾牙中獎神曲」竟真的有聽有保庇，中獎人更大方包給店家紅包沾沾喜氣。
這兩則中獎故事，不僅為得主帶來財富，也為彩券行增添了喜氣。想要試試手氣的民眾，不妨也到彩券行挑選一張刮刮樂，或許下一個百萬富翁就是你！
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
