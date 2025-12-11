都市傳說？日教授手持幽靈車票「嚇到列車長」 集訓慘遇衰事連連

日本民俗學教授鈴木耕太郎在購票窗口意外買到1張「不存在的幽靈票」。（翻攝自@tcuek_suzuki X）

1位專門研究神祇信仰的日本民俗學教授鈴木耕太郎，今年9月帶領學生前往三重縣進行研習營時，在購票窗口意外買到1張「不存在的幽靈票」，奇特遭遇在網路上引發熱議。

車票誤發：特快車沒跑卻有「特快車票」

鈴木教授因不熟悉路線，在購票時僅向窗口要求全程購買「自由座」。然而，其中一段名古屋至二見浦的路程，原本並沒有特快列車行駛，電腦系統卻離奇地發行了1張「自由座特快車票」，讓他多付了1500日圓（約新台幣300元）。

由於鈴木教授並不了解當地的鐵道情況，拿到票後沒有多想。直到在車上遇到列車長查票時，列車長盯著車票許久，震驚地問：「這是在哪裡買的？這種特快車根本不存在，所以這張票是根本不存在的！」這段插曲才讓他驚覺自己買到了「幽靈車票」。

多付1500日圓！教授：有趣的經驗更值錢

這段經歷被鈴木教授分享到社群平台X後，因其民俗學者的身分，被網友戲稱為「民俗學家親身遇到了都市傳說」，貼文迅速爆紅。

雖然多付了1500日圓的特快車票費用可以退款，但鈴木教授目前仍將這張「幽靈車票」保留下來當作紀念品。他表示：「比起損失1500日圓，能有這麼有趣的經驗更值得！」

巧合不斷：衰事連連學生笑虧「被纏上了」

奇怪的是，在集訓期間，鈴木教授的倒楣事不斷。他先是愛用包包的拉鍊突然壞掉，隔天連折疊傘也彈開損壞。

學生們看到老師「衰事連連」，不禁開玩笑地對研究神祇的鈴木教授說：「老師是不是被什麼東西纏上了？」不過，這段「幽靈車票」的奇遇也成為師生們熱烈討論的話題。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

