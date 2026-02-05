都市型農會不畏經營挑戰 桃園區農民表現績優獲肯定

桃園市政府副秘書長賴淑華今（5）日出席「桃園區各界慶祝115年度農民節大會」，恭賀桃園區農會114年榮獲「農業部第19屆農金獎-農業金庫策略合作獎優等獎」，並頒發傑出專業農民、傑出畜牧推廣農民及傑出青年農民等獎項，鼓勵在地辛苦耕耘的農民朋友，感謝他們對於農業的重要貢獻。

桃園區各界慶祝115年度農民節大會。圖：農業局提供

賴淑華表示，桃園區農會位處桃市人口最多、密度最高的轄區，因耕種面積較小、農會經營挑戰大，為典型都市型農會，但近年表現績優，在設施農業、產銷班等經營方面有聲有色。

廣告 廣告

桃園區農會為典型都市型農會，但近年表現績優，在設施農業、產銷班等經營方面有聲有色。圖：農業局提供

賴淑華強調，市府對於地方農業發展全力支持，近3年提供包括：購置行動直銷車、畜牧場污染防制、牧草資材、肥料、水稻、低耗水作物種植、雜草防除及病蟲害防治補助、稻作運送費烘乾費、產銷班資材、產銷履歷驗證，及智慧農業等多項補助；期勉桃園區農會持續為成為都會型農會的領航者努力。

農業局長陳冠義表示，市府今年亦將持續協助桃園區農會辦理相關活動，共同結合桃仔園農業產銷班生產及體驗活動，推廣都市農業，利用在地食材推廣在地特色之食農教育，將桃園區農會極受歡迎的桃仔園米香系列產品、天然養生果仁，以及由桃仔園田媽媽烘焙坊製作的優良米食產品，麵龜、蘿蔔糕、吐司及饅頭等推廣出去；未來也會持續提升桃園市農業生產效能，促進產業升級與環境永續，打造科技農業。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

注意！桃園公車春節連假調整班表 部分路線停駛

桃竹苗分署：僱用安定措施延長至7/31 9大行業別每月最高可領1萬1500元