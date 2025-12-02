都市愛情劇《驕陽似我》未播先火！趙今麥、宋威龍從校園一路甜到職場 獲封2025「最受期待作品」｜開播時間、集數一次看
【文／陳雪芮】由趙今麥、宋威龍領銜主演的都市愛情劇《驕陽似我》即將開播，該劇改編自顧漫同名小說，以校園到職場的成長軸線串起主角十年的情感變化，搭配兩位主演的高顏值，只靠預告與海報就成功吸引大批書粉與劇迷的關注，被視為 2025 年現偶劇中最具爆款潛力的作品之一。
🍿《驕陽似我》線上看推薦：
開播時間：暫定2025年12月15日
主演卡司：趙今麥、宋威龍
集數：36集
看點一：趙今麥、宋威龍顏值天花板組合！被封「年度最佳 CP」
從首波釋出的預告照中能看出兩人超強的畫面搭配感。趙今麥氣質清新、青春感滿溢；宋威龍身材挺拔、冷感氣質鮮明，站在一起彷彿漫畫男女主角走進現實。無論是校園時期的青澀對望，或職場重逢後的深情凝視，都讓粉絲直呼：「不用開播就先嗑瘋！」身高差、眼神氛圍與細節互動都被讚爆，網友更留言「這對 CP 真的會火」，可說是此劇的第一大吸睛亮點。
看點二：橫跨十年的人物成長線！從校園一路甜到職場
女主角聶曦光（趙今麥 飾）性格明亮、心思細膩，大學時期，她暗戀著學院才子莊序，甚至主動告白、倒追，最終卻因對方無回應而在青春裡畫下遺憾。畢業後，曦光進入家族企業從基層做起，一步步磨練自己，也在職場上遇見了人生另一位關鍵人物——上司林嶼森（宋威龍 飾）。
林嶼森原本是外科醫生，因意外轉入商界，成為冷靜寡言、行事果斷的副總。初次共事時，林嶼森的嚴厲甚讓曦光難以適應，但隨著朝夕相處，聶曦光看見了林嶼森風趣、體貼的一面，一場意外揭開林嶼森長久埋藏的過往，也化解兩人之間的誤會。
兩人從學生時代擦肩而過，到職場再次相遇時已帶著不同的人生軌跡與成熟心境，情感也在重新靠近的過程中悄悄發酵。這樣「青春、職場、成長」三線並行的節奏，不僅故事更耐看，也讓觀眾容易帶入自身人生經驗，是此劇的核心亮點之一。
看點三：未播先火，預約量飆破百萬！被視為2025現偶最期待作品
《驕陽似我》自官宣後一直霸榜待播現偶劇前列，更在今年的星光大賞上榮獲「最受期待作品」，平台預約量已突破百萬，相關路透與海報也在論壇、小紅書掀起熱議，被網友稱為「現偶劇天花板級配置」。高人氣主演、名家原著加上劇組的影像風格與精緻製作，使得《驕陽似我》被視為2025下半年度最具爆款潛力的現代愛情劇之一。
看點四：顧漫原著加持！經典「甜寵+成長」公式，劇情穩紮穩打超有保障
《驕陽似我》改編自顧漫人氣同名小說，原著在甜寵圈內有極高口碑。顧漫最擅長書寫「細膩情感、日常互動、真實成長」，《微微一笑很傾城》《何以笙簫默》等都是其代表作。這次延續她拿手的「暗戀、成長到重逢」的甜度主線，粉絲普遍認為劇本品質穩定、故事完整，而那份專屬於顧漫的浪漫，讓人未看先心動。
從亮眼的主演陣容，到跨越十年的情感軸線，再到顧漫原著的浪漫加持，《驕陽似我》早已憑藉預告掀起一波又一波討論熱潮。如今開播在即，書粉與劇迷的期待感爆棚，無論你是甜寵愛好者，還是偏好帶有現實感的都市愛情，這部劇都會為你帶來久違的心動！
