「都市熊」入侵日本「空寶特瓶」竟成防熊法寶

日本各地不斷爆出熊出沒事件，光是10月就有86人遭熊襲擊，當中有2成都是由親子熊或小熊造成，越來越多所謂的「都市熊」該如何預防呢？日本文科省建議「空寶特瓶」，因為熊最怕擠壓寶特瓶的聲音，而青森路邊竟然賣起了烤黑熊肉串，意外美味。

黑熊闖進山形縣一所小學站起來揮舞熊掌，好像在擦玻璃，不一會兒又橫衝直撞，一頭撞破玻璃門接著落荒而逃，另一頭還有黑熊闖進高中體育館內練muscle，竟然吊在天花板防護網上，展現驚人核心肌力。

黑熊在日本各地趴趴走，還侵入都市街頭巷尾，形成都市熊現象，據統計光是10月全日本至少有86人遭熊襲擊，但可別以為小熊就可愛沒危險，襲擊案中就有2成都是由親子熊或小熊造成。

北海道獵友會札幌分隊隊長玉木康雄：「連我們帶獵槍行動的獵人，遇到有帶小熊的母熊時，都知道要更加小心。」

專家指出近年越來越多的熊在靠近人類的生活圈活動，甚至在城鎮附近繁殖，但兇猛的野熊天不怕地不怕，就怕這個聲音，擠壓寶特瓶發「趴咖趴咖」，許多人可能聽了沒感覺，但專家說真的很怕這個聲音，日本文科省還向全國學校發布通知，要求學生隨身帶空寶特瓶還有熊鈴以策安全。

但除了防熊，日本人恨不得吃了牠嗎，有日本網友最近在網路Po文，表示自己在青森一家路邊休息站買到烤熊肉串，2串只要約162元台幣，店家用的是亞洲黑熊的肉，他表示吃下去後味道絕佳，感覺像吃羊肉一樣鮮嫩，而且因為事先醃過完全沒有腥味。