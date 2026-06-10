都市綠洲的溫柔療癒！ 雙溪濕地公園入圍「2026國家卓越建設獎」

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臺北士林區的生態地標傳來捷報！雙溪濕地公園憑藉生態復育、環境教育及永續管理的優異成果，今年大放異彩、強勢入圍「2026國家卓越建設獎」最佳管理維護類獎項！ 這不僅再度彰顯了臺北市推動生態治水與綠色城市治理的卓越成效，也讓這座兼具防洪與都市美學的生態公園，成為全臺灣矚目的永續城市新典範。

極危物種的異地避風港！「植物方舟計畫」落腳雙溪，靠它吸附重金屬兼淨化水質

雙溪濕地公園以「生態淨化、自然共生」為核心理念，長年透過精細的濕地系統、水生植物規劃及多樣化棲地營造，改善整體基隆河流域水質。

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目前園區更配合農業部林業試驗所推動的「國家植物園方舟計畫」，正式成為瀕危原生植物的「異地備份與復育基地」。林試所森林生態組研究指出，本次復育的核心標的「細葉零餘子（又名澤芹）」，是生長於特定濕地、在臺灣紅皮書中名列「極危（CR）」等級的珍稀原生植物。

陽明所研究團隊考量細葉零餘子具有吸附土壤重金屬的驚人潛力，且其生長特性極具景觀價值與環境淨化功能，於是透過林試所提供珍貴種苗，在雙溪濕地公園的開放水域先行試驗種植。期許隨著植群穩定成長，園區將在季節交替之際綻放成片雪白的花海，不僅象徵極危物種的浴火重生，更讓濕地成為連結科學研究、跨界科研與都市美學的保種示範據點。

海砂屋變身生態典範！公園處陽明所主任陳彥材：日常維護與社區參與是得獎關鍵

公園處陽明所主任陳彥材說明，評審委員在實地現勘後，對雙溪濕地公園從工程規劃、施工到後續管理維護「與自然共存」的投入給予了極高評價。

陽明所管理團隊在雙溪濕地除了進行定期的植栽養護、水域清疏、阻絕強勢外來種與安全設施巡檢外，更不定期舉辦生態導覽、環境教育工作坊，並引入在地社區參與機制。陳彥材強調，將原有的都市邊緣空間轉化為兼具生態、水環境與市民休閒遊憩功能的綠色場域，並深化民眾對濕地保育的認同，正是雙溪濕地能建立都市管理典範、入圍國家卓越建設獎的長期投入關鍵。

碎成銀箔的盛夏午後！走進雙溪濕地，邂逅一場安靜而溫柔的消暑療癒

當盛夏的風輕輕掠過雙溪濕地的綠色潮水，掀起微微漣漪，午後陽光灑落水面，碎成一片片閃亮的銀箔，宛如一幅尚未乾透的細緻水彩畫。

夏天的雙溪濕地公園，晨間有水霧輕覆濕地水岸，夕陽時分則映照著蜿蜒的生態步道。沿著棧道慢步前行，能聽見悠揚的蟬鳴與涉禽水鳥交錯合奏；黃昏時分，天空由金橘逐漸轉為迷幻的淡紫，整片濕地像披上一層柔軟薄紗，連時間的流速彷彿都變得緩慢。若臺北的快節奏生活令人疲憊，雙溪濕地的夏日風景，便是一場安靜、溫柔且完全免費的自然療癒，隨時歡迎市民朋友前來親近自然、細細感受濕地與島嶼生態之美。

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